Incidenti me kapsollën: Zbardhen dëshmitë e autorit dhe të viktimës

Daniel Dobra, 18-vjeçari që u arrestua dje si personi i dyshuar që mund të ketë hedhur kapsollën drejt polices Ina Nuka, ka mohuar kategorikisht se fshihet pas ngjarjes.

“BalkanWeb” ka arritur të zbardhë dëshminë e adoleshentit të dhënë para oficerëve të policisë. Ai tha se kishte marrë pjesë në protestën që u zhvillua dy ditë më parë tek Kuvendit, ndërsa pohoi se nuk kishte përdorur sende të kundraligjshme.







“Isha 4 vjeç kur u ndërtua shtëpia ime në Unazë të re. Në derën e banesës m’u vu kryqi. Protestova dhe unë para parlamentit por nuk kam përdorur sende të kundraligjshme. Pranoj që kisha 3 kapsolla që ndeza dhe i hodha te llamarinat te Xhamia. Disa punonjës policie donin të më ndalonin por unë nuk pranova të futesha në makinë. Ndërhynë disa persona të tjerë dhe e gjeta veten në turmë dhe më pas u largova. Pasi babai bisedoi me avokatin, u nisa të dorëzohem në komisariatin Nr.3. Policët më kanë vënë pistoletën në kokë. Në makinën e policisë më dhunuan dhe më shanë. Në Drejtorinë e Policisë, sjellje korrekte dhe jo dhunë”, tha ai.

‘BalkanWeb’ zbardh dëshminë e polices 24-vjecare Ina Nuka, e cila mbeti e plagosur në protestën e së enjtes para parlamentit. Për prokurorët e cështjes, 24-vjecarja ka rrëfyer gjithë sa ndodhi nga përplasja para parlamentit me protestuesit.

Nuka është shprehur se ka qenë me shërbim në hyrje të Parlamentit, në rreshtin e dytë dhe gjatë protestës ka parë që protestuesit kanë ardhur me pankarta në duar si dhe me bidona plastike e kapsolla. 24-vjecarja thotë se në momentin e përplasjes në një moment ka ndjerë djegie në pjesën e qafës dhe njëkohësisht një erë tymi dhe menjëherë ajo ka vendosur dorën e djathtë në pjesën e qafës dhe në këtë moment ka dëgjuar një shpërthim dhe dhimbje në pjesën e qafës dhe në dorën e djathtë. Nuka është shprehur se kapsolla ka ardhur përballë në drejtim të Komunitetit Myslyman.

Ndërkohë nga organi i akuzës thuhet se në trupin e 24-vjecares janë konstatuar dëmtimet në pjesën e qafës nga ana e djathtë, dëmtime në dy gishtat e dorës së majtë, si edhe dëmtime masive të dorës së djathtë.