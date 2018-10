Presidenti i Republikës Ilir Meta ka firmosur dekretin për shkarkimin e Fatmir Xhafajt nga detyra e Ministrit të Brendshëm. Ky dekret sjell dhe largimin zyrtar të Xhafajt nga dikasteri i Brendshëm.

Burime për “BalkanWeb” pohuan se ndërkohë pritet që Meta të firmosë edhe dekretimin e Sandër Lleshit si pasues i Xhafajt në Ministrinë e Brendshme.







Kryeministri Edi Rama njoftoi sot dorëheqjen e Xhafajt nga detyra e tij si Ministër i Brendshëm, njëkohësisht me lajmin e emërimit në këtë post të Sandër Lleshit.

Problemet në ministrinë më të shënjestruar duket se do të jetë një sfidë e fortë për qeverinë e socialistëve por edhe për vetë gjenearlin Sandër Lleshi.

A do jetë ai në gjendje të rrisë shpejtësinë e arritjeve në këtë ministri dhe të arrijë rezultate edhe më domethënëse si kundër kryeministri pret.

Burime të Ora News në ministrinë e Brendshme bëjë me dije se general Lleshi nuk do ta ketë të lehtë të drejtojë një dikaster me rryma të ndryshme brenda saj, duke qënë se ai nuk ka asnjë eksperiencë policore, ndërsa burime të tjera bëjnë me dije se vendimi i Ramës për të zgjedhur Lleshin tregon se vetë kryeministri synon ta ketë nën kontroll këtë dikaster ku mesaduket kërkon të dëgjohet më shumë zëri i tij.