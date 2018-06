Ilda Bejleri jo më kot është bërë pjesë e debateve për veshjen e saj mjaft provokuese.

Kjo dëshmohet më së miri me praninë e saj këtë mbrëmje gjatë moderimit në SuperSport teksa mban veshur një fustan ekstremisht të shkurtër.







Jo vetëm i shkurtër, por dhe me një dekolte si dhe plot ngjyra marramendëse. Me siguri Ilda do i çakordojë tifozët.