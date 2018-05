Iku me debate? Holta Dulaku flet për largimin e Turit nga Vizion Plus

Holta Dulaku është një prej producenteve të programeve më të ndjekura në Shqipëri si ‘Dancing with the stars’ apo ‘Tu si que vales’. Ditën e sotme ajo ishte e ftuar në emisionin ‘You & Me’ në ‘NRG Radio’, ku ndër të tjera foli edhe për largimin e Turjan Hyskës nga Vizion Plus.

“E para njëherë është akoma në 2XL. Çfarë doni të them për Turin? Turi është djalë fantastik, ka bagazh, është i prerë për televizion, është djalë i mençur, shumë simpatik dhe unë i uroj gjithë të mirat”- ju përgjigj ajo Julkës dhe Arjonit.







E pyetur nëse largimi i Turit nga Vizion Plus kishte qenë apo jo me debate, Holta tregoi se mënyra e lëvizjes së tij ishte korrekte.

“Jo, jo, jo, nuk është ky rasti. Turi është rritur në atë televizion. I ka dhënë shumë, siç edhe ka marrë, kështu që derën hapur e ka, jemi shumë mirë dhe mënyra e lëvizjes ishte korrekte.”- tregon ajo.