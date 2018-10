Si Tano Cariddi e njohim ne, Italia dhe çdo vend që ka ndjekur serialin “Oktapod”, aktorin Remo Girone, i cili ditët e fundit ndodhet në Shqipëri. Aktori po xhiron për filmin e ri të regjisorit Namik Ajazi dhe është në rolin e ambasadorit italian. Duke vlerësuar ndryshimet që ka pësuar kryeqyteti këto kohë, Girone e krahason Tiranën me cilindo qytet Italian, ndërsa kujton takimin e veçantë me kryebashkiakun Veliaj, të cilin e cilëson si një njeri të jashtëzakonshëm e me ide tepër të qarta.







“Tani Tirana ngjason me cilindo qytet italian. Kam pasur mundësinë të dal. Kam shkuar në disa restorante të mira. Kam parë pallatet e reja që po ndërtohen, stadiumin. Takova kryetarin e bashkisë, një njeri i jashtëzakonshëm. Biseduam dhe mendoj që është njeri me ide tepër të qarta. Këtu punojnë shumë arkitektë italianë që po ndryshojnë Tiranën, po bëjnë gjëra të reja, pa ndryshuar totalisht të vjetrën e për ta vënë në shërbim të ndërtimit të së ardhmes”, tha Remo Girone.