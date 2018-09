Redmond Gruda ka pranuar para hetuesve se është autori i vrasjes së gjyshes së tij. 21-vjeçari e qëlloi 81- vjeçaren Floresha Shkurti (Gruda) pas një debati të çastit.

“I kërkova para, por ajo ma ktheu: ‘Ik puno se je bërë ordiner, pi drogë’. Nuk durova dot dhe në një moment gjaknxehtësie e qëllova me thikë në kokë”, kështu është shprehur i riu para grupit hetimor. Mësohet se 21-vjeçari pas konfliktit të çastit për motive banale e ka qëlluar gjyshen e tij me thikë në kokë, duke e lënë të vdekur në vend dhe pasi ka fshehur armën e krimit, ka lajmëruar Policinë. Nipi është përpjekur që të inskenojë që ngjarja të ngjajë si tentativë grabitjeje me pasojë vdekjen, pasi ka thënë për Policinë se e ka gjetur derën e jashtme të banesës të hapur.







DËSHMIA

Gjatë marrjes në pyetje dhe teknikave të përdorura nga hetuesit, Gruda në fund ka pranuar se ishte ai autori, duke treguar se gjithçka kishte ndodhur pas një konflikti. Dëshminë 21-vjeçari e ka dhënë para prokurorit Pal Decolli. “I kërkova para për të blerë lëndë narkotike. Ajo më tha: ‘Nuk të jap. Shko puno dhe bëj çfarë të duash, je bërë ordiner fare. Je bërë drogaxhi’,- më tha. Unë nuk durova dot dhe në gjaknxehtësi e qëllova në kokë me një thikë. Sigurisht nuk kisha për qëllim ta vrisja. Nuk e di ç’më tha mendja në ato momente. Nuk dija çfarë po bëja. Vetëm kur e pashë të vdekur në tokë dhe të mbuluar nga gjaku reflektova. Më kapi paniku. Fshiva thikën me të cilën e qëllova, lava duart dhe bluzën se m’u bë pak me gjak dhe pastaj lajmërova Policinë. Thashë fillimisht se nuk e kisha bërë unë krimin dhe sajova atë histori, pasi kisha frikë se nuk doja të shkoja në burg”,- ka deklaruar ndër të tjera 21- vjeçari Gruda, i cili u arrestua nga Policia pak orë pas krimit.

VRASJA

Floresha Shkurti (mbiemri i vajzërisë) u gjet paraditen e së enjtes me plagë të rënda në kokë. Ndonëse i riu ka arritur që ta paraqesë gjithçka si një vrasje të jashtme, kanë qenë rrobat e lara, të cilat i riu kishte nderë për t’i tharë, që kanë ngritur dyshime te oficerët e Policisë se e gjitha mund të ishte një krim brenda familjes. Nga hetime rezultoi se Redmond Gruda, i cili ishte i papunë, pasi ka qëlluar gjyshen me thikë, ka larë rrobat e tij për të fshehur provat e krimit.

Gjithashtu, i riu ka bërë përpjekje dhe për të fshehur kufomën. Krimi ka ndodhur rreth orës 11:00 dhe deri në orën 12:45, kur 21- vjeçari ka lajmëruar Policinë, ka kryer larjen e rrobave dhe është përpjekur për të fshehur trupin. Gjithashtu, pak pas ngjarjes, i riu i ka rrëfyer nënës së tij për krimin e kryer. Ndërkohë, fillimisht gjatë marrjes në pyetje nga hetuesit, Redmond Gruda nuk e ka pranuar krimin, por i riu e pranoi autorësinë gjatë marrjes në pyetje, pasi u vu përballë provave që ekspertët e Kriminalistikës kishin siguruar në banesën e familjes ku ndodhi vrasja. “E godita në gjaknxehtësi e sipër. Me gjyshen kishim debate të vazhdueshme pas vdekjes së babait”, mësohet se tha ai para hetuesve. Refuzimi për t’i dhënë para, që dyshohet se do t’i përdorte për të blerë lëndë narkotike, është motivi pas krimit makabër.