Ibra apo Beckham: kush e fiton bastin e padëgjuar më parë për Suedi-Angli

Këtë pasdite, Suedia dhe Anglia do të luajnë kundër njëra-tjetrës për një vend në gjysmëfinale të Kupës së Botës në Rusi dhe dy nga figurat më emblematike të secilës kombëtare kanë pasur një angazhim në rrjetet sociale.

Ibrahimoviç citoi Beckhamin në Instagram, për të propozuar bastin e kësaj loje: “Nëse Anglia fiton, unë ju ftoj të hani kudo që dëshironi në botë, por nëse Suedia fiton, ju më blini mua atë që Ikea ka nevojë. Në rregull?”







Ikona e futbollit anglez mori “kërcimin” dhe e ngriti bastin: “Nëse Suedia fiton, unë personalisht do t’ju çoj në Ikea dhe do t’ju blej gjithçka që ju nevojitet për një rezidencë të re në Los Anxhelos, por nëse Anglia fiton, dua që ju të vini dhe të shikoni një ndeshje në Angli, në “Wembley”, me një fanellë të Anglisë veshur dhe të kënaqeni me veten. Edhe një peshk me patate të skuqura, në pjesën tjetër”./TeleSport