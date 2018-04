I shpallur në kërkim, dëshmia: Ja ku ndodhet ish-oficeri Jaeld Çela

I shpallur në kërkim që prej muajit nëntor 2017, është “lokalizuar” vendodhja e ish-oficerit në arrati, Jaeld Çela.

Lajmin e sjell ish-Kryeministri Sali Berisha, që në një postim në Facebook ka publikuar një denoncim të një qytetari i cili shkruan se Çela është parë duke lëvizur me një fuoristradë me ngjyrë të bardhë nga Durrësi në drejtim të Porto-Romanos.







Postimi i Berishës:

“Qytetari dixhital informon:

Famozi Jaeld Çela leviz lirshem ne Durres!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Mirembrema z.Berisha!

Ju informojme se ne oren 14.40 minuta te dates 18.04.2018, shume i kerkuari Jaeld Çela (ish-drejtor i Policise Vlore) eshte pare duke levizur me nje fuoristrade me ngjyre te bardhe nga Durresi ne drejtim te Porto Romanes! Ishte vete ne drejtimin e mjetit dhe nga pas e shoqeronin dy makina me ngjyre te zeze. Nuk jane fiksuar targat per shkak te shpejtesise.

Ju lutem anonim! Me shume respekt.”