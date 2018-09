Një 25-vjeçar në Dibër humbi jetën mbrëmjen e sotme në spitalin e Peshkopisë pas plagosjes me thikë.

Viktima I.Zogu nga fshati Arras u godit me thikë nga persona të paidentifikuar.







Ai kishte marrë plagë në këmbë dhe pjesën e përparme të barkut.

Në një njoftim paraprak lidhur me ngjarjen, burime zyrtare nga Policia e Dibrës bënë me dije se: ”Policia e Dibrës, ka marrë informacion se në njësinë administrative Arras, dyshohet se është plagosur me mjete prerëse shtetasi I.Z, rreth 25 vjeç. I dëmtuari ka humbur jetën rrugës për në spitalin e Peshkopisë. Grupi hetimor vijon hetimet në vendin e ngjarjes. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Dibër, mbështetur nga forcat policore operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër, kanë ngritur pika kontrolli, dhe po hetojnë intensivisht për zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve”.