I publikuan babain e fëmijës që pret, Marina Fara merr vendimin e papritur

Ditën e sotme bëri bujë të madhe lajmi se bukuroshja Marina Fara prej tre muajsh është në pritje të një fëmije. Fotot e saj teksa bënte ekon e shtatzënisë dhe një tjetër ku shfaqej krah partnerit që deri tani e kishte mbajtur të fshehtë, bënë xhiron e rrjetit.

Pas përhapjes së lajmit, Marina i ka habitur të gjithë ndjekësit me vendimin e papritur që ka marrë. Ajo e ka ndryshuar emrin e saj në Instagram duke vënë një shprehje mjaft domethënëse, dedikim për partnerin e saj.







‘Me and you against the world’ është emri i ri që Marina ka vendosur të mbajë në profilin e saj, ose në shqip ‘Unë dhe ti kundër botës’.