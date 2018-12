I moshuari gjendet i vrarë me armë zjarri, dyshimet e policisë

Një 72-vjeçar është vetëvrarë me armën e tij të gjahut në fshatin Belishovë të Mallakastrës.

Policia raporton se shtetasi i identifikuar si shtetasi N.A, ka vrarë veten rreth orës 13:55 të ditës së sotme. Mësohet se arma e përdorur nga viktima ishte me leje në emër të tij, ndërkohë grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.







Njoftimi i policisë

Në datën 01.12.2018, rreth orës 13:55, në fshatin Belishovë, Mallakastër, në banesë, dyshohet se është vetëvrarë me armën e tij të gjahut shtetasi N.A, 72 vjeç. Arma me të cilën viktima ka vrarë veten ishte me leje në emër të viktimës. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.