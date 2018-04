I mori 65 mijë euro dhe u zhduk, administratori sot rishfaqet drejtor i Patentave

Bezhan Rexhaj tregon se në vitin 2010 ka blerë një dyqan me vlerë 65 mijë euro nga Kreshnik Tepelena. Në kontratë thuhej se dyqani do të ishte gati për 6 muaj, por muajt u bënë vite dhe Kreshniku u zhduk, për t’u rishfaqur sot si drejtor i Drejtorisë së Patentave në Vlorë.

“Iu drejtova emisionit “Stop” për arsye se kam marrë një dyqan në lagjen “24 Maj” nga firma me administrator Kreshnik Tepelenën. Në momentin që bëmë akt – marrëveshjen, e bëmë se do të ma kthente dyqanin për 6 muaj. I pagova në dorë 55 mijë euro dhe 10 mijë euro ia kam dhënë me mandat arkëtimi. Në momentin që i dhashë paratë e fundit, më tha që brenda pak ditëve do ta mbaronte. Nga ky moment Kreshniku mu zhduk.





Pas vitit 2015 e hodha në gjyq dhe i kam marrë një shumë parash prej 20 milionë e 300 mijë lekësh si fitime të humbura”.

Denoncuesi tregon se ka paguar 65 mijë euro në dorë për dyqanin, për të cilat i është dashur të punojë 22 vite në emigracion. Ai rrëfen i përlotur se endet për këtë problem prej 8 vitesh, por nuk po gjen dot zgjidhje.

Përmbaruesi i çështjes, Arben Matani, pasi nuk gjeti as prona e as para në emër të shoqërisë, i ka dërguar shkresë zyrave noteriale për t’i ndaluar të kryejnë transaksione.

Emisioni “Stop” mundi të komunikojë me Kreshnik Tepelenën, ish -administratorin e shoqërisë “Eden & Andon” dhe kreun e Patentave , i cili thotë që ka qenë administrator, por firma nuk ka para ta paguajë Bezhan Rexhajt.

“Objekti ka mbaruar në vitin 2011. Dyqani është i mbaruar dhe unë mund t’i përgjigjem në momentin që të kem mandatin si administrator. Deri kur unë kam patur mundësinë si administrator t’i përgjigjem shoqërisë, ndërkohë që zotëria me gjysmën e parave që nuk ka dhënë, e vendos në funksion dyqanin”.

I pyetur nga gazetarja e emisionit “Stop” se përse nuk ia ka dorëzuar dyqanin Bexhan Rexhajt sipas detyrimit ligjor, Tepelena u shpreh se nuk ka qenë vetëm përgjegjësia e tij, pasi janë tre ortakë. Ndërsa për vendimin e gjykatës për shlyerjen e fitimit të munguar, kreu i Patentave Vlorë tha: “Më vjen keq për këtë nuk përgjigjem dot!”/ tvklan