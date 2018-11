I hodhën granatë: Viktima kishte vrarë bashkëmoshatarin kur ishte 15 vjeç

Të tjera detaje janë zbuluar për pronarin e lokalit në Elbasan, Albert Alterziu, i cili u plagos rëndë gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm. 32-vjeçari, që u sulmua me granatë në dhomën ku flinin ngjitur me lokalin në pronësi të tij, sipas burimeve zyrtare është person me precedentë penalë.

BalkanWeb mëson se në vitin 2000 i dënuar më herët për një vrasje që ka kryer kur ka qenë në moshë minorene. Ai ka vrarë bashkëmoshatarin e tij 15-vjeçar Elton Shuli dhe ka marrë një dënim fillestar me 10 vite burg.







Për shkak të moshës së tij të mitur, ai ka përfituar uljen e dënimit me 7 vite burg, dënim të cilin e ka shlyer. Në vitin 2010 është përfshirë në një tjetër ngjarje kriminale dhe në 2011 në drejtim të lokalit tę tij është qëlluar me armë zjarri.

Rasti i fundit është cilësuar si atentat dhe pista ku po hetohet ngjarja është ajo e hakmarrjes.

Fatmirësisht nipi i tij, që ndodhej në të njëjtën dhomë ku u hodh granata që shpërtheu, nuk ka pësuar dëmtime serioze. Lidhur me ngjarjen e ndodhur në lagjen Partizani në Elbasan policia ka marrë në pyetje të gjithë familjaręt e 32 vjeçarit si dhe disa persona të tjerë që mund të hedhin dritë për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve të krimit.