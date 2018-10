Pas një bisede në “Whatsapp”, një djalë i ri dhe e dashura nga Elbasani i kanë dhënë fund lidhjes së tyre, pasi shkak është bërë tradhëtia e vajzës. Mirëpo, e reja ka dërguar mesazhet e tyre tek ‘Joq’, ku ka shkruar:

“Pershendetje Joq. Une qe po ju shkruaj jam nje vajze nga Elbasani dhe dua te tregoj se sa paragjykohemi ne ne Tirane. Ne vijme me idene qe ketu ndoshta mund te kemi ate lirine tone, ndersa dalin lloj lloj katunaresh qe duan te na “mbledhin” gjasme. Si mund te kalosh ne ofendime ndaj nje vajze, nuk e kuptoj. Une po i dergoj keto biseda, se e di shume mire qe dhe ai do i nise dhe do shtremberoje historine per te me nxjerre mua keq.”







Më poshtë keni bisedën e tyre.