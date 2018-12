“I bleva 1200 Euro”, shqiptari kapet në Maltë me dokumente false: E pranoj, kam bërë gabim

if (!window.Mas){

Një 25-vjçar shqiptar pasi është kap duke udhëtuar me dokumente të rreme është dënuar. Sipas dëshmive që ai ka dhënë në polici, tha se destinacioni i udhëtimit të tij ishte Manchesteri, në Britani të Madhe.





Më tej 25-vjeçari i identifikaur si Ardit Vladi, ka pranuar se i kishte blerë në Shqipëri për 1200 Euro dokumentet e falsifikuara, bëjnë me dije mediat malteze.

“Unë kam bërë gabim, nuk kam nevojë për kohë shtesë për të menduar për këtë”, u përgjigj kur u pyet ngagjatë gjykimit.

Prokuroria malteze tha se i akuzuari bashkëpunoi me policinë. Gjykata e dënoi atë me 18 muaj burgim dhe e pezulloi me 3 vite për të udhëtuar në Schengen.