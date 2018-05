Hoxha mes ovacioneve: Riktheni vendimin me vdekje! Ja si reagon Vlahutin

Në forumin qytetar për sigurinë publike, hoxha i xhamisë së Lezhës kërkoi rikthimin e dënimit me vdekje në vend.

“Shqipëria është rast i veçantë dhe në Europë duhet të pranohet si një rast i veçantë se nëse rikthehet dënimi me vdekje do të zgjidhen shumë plagë sociale që kanë mbërthyer vendin. Ne si komunitet musliman do lobojmë në Parlament nëse jepet drita jeshile prej jush”, tha Hoxha.







Por Vlahtin tha se BE nuk e pranon dënimin me vdekje.

“Ky është një sugjerim po duhet të dini që ka disa vlera themelore që do të thotë jeta e çdo njeriu duhet mbrojtur. Ka një shtet të së drejtës, një shtet që ne po përpiqemi shumë të ndihmojmë që të funksionojë. Dënimi me vdekje nuk pranohet nga BE”, tha Vlahutin.

Deklarata e hoxhës solli mjaft ovacione mes të pranishmëve.

Vlahutin, e pranishme në forumin qytetar për sigurinë publike në Lezhë, tha se Shqipëria duhet të arrijë standarde të përputhshme me vendet e BE-së. Ajo bëri thirrje se azilkërkimi nuk është zgjidhja.

“Shqipëria nuk ka nevojë të shkojë në Europë, pasi ajo është në hartën e Evropës. Një thirrje nëse mendoni të gjeni ndonjë mënyrë tjetër për të lëvizur nga vendi mos e bëni përmes idesë që të kërkoni azil. Azilkërkimi nuk është për Shqipërinë po për ata njerëz që kanë kaluar vuajtje siç janë ata nga Siria dhe Afganistani”, tha ajo.

Vlahutin tha se policia duhet të fitojë besimin e qytetarëve për të denoncuar çdo lloj krimi. “Policia të fitojë besimin tuaj sepse në momentin që ka këtë besim atëherë mund të denonconi e raportoni çdo lloj krimi, që të dini që do të merrni përgjigje nga ana e tyre”, tha ajo.