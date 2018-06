Horoskopi për ditën e sotme, e shtunë 16 Qershor 2018

Ky është horoskopi për ditën e shtunë, 16 qershor 2018.

Njihuni me parashikimin për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.







Fat të mbarë për ditën e nesërme.

Dashi

Për shkak të natyrës suaj do të jeni karizmatik dhe autoritar dhe kjo gjë do ju lejojë që të merrni një rol më të madh në vendin tuaj të punës. Megjithatë mundohuni që të mos impononi me ngulm pikëpamjen tuaj tek të tjerët.

Demi

Mos u sillni shumë ashpër në raport me një person, për shkak se mund të përcillni mesazhe të cilat mund të minojnë raportin tuaj. Do të keni mundësi të mira për të arritur rezultate të mëdha në punë.

Binjakët

Kjo e shtunë pritet të shoqërohet me diskutime në raportin në çift. Luhatjet e humorit dhe debatet, nuk do e lënë të qetë marrëdhënien tuaj. Mundohuni që acarimin të mos e shfryni në vendin e punës.

Gaforrja

Kjo ditë fundjave do të jetë relaksuese dhe do ju mbajë larg shqetësimeve. Duhet të përballeni me disa negociata të lodhshme, kështu që merrni kohën që ju duhet për të shqyrtuar strategjitë. Këshillohet që në dashuri, ti shfaqni më shumë ndjenjat tuaja.

Luani

Ky nuk është momenti për tu izoluar, pasi do të keni mundësi të shumta për takime të reja dhe për të pasur kontakte të rëndësishme nga pikëpamja profesionale. Mos u druani nga nismat e reja, për shkak se intuita juaj do të vlerësohet.

Virgjëresha

Kjo e shtunë do të jetë mjaft e suksesshme dhe do ju lejojë që të rigjeni dëshirën për të bërë për vete dikë që e keni përzemër. Megjithatë dashuria do të jetë me ulje-ngritje.

Peshorja

Kjo është një periudhë interesante për të riparë marrëdhëniet tuaja dhe për të zyrtarizuar një histori që vijon prej kohësh. Në vendin e punës do të jeni shumë produktiv, kështu që përfitoni për të nxjerrë sa më shumë avantazhe.

Akrepi

Kohëve të fundit jeni ndjerë të detyruar që të kënaqni dëshirat e të tjerëve, por tashmë ka ardhur momenti që të tregoni se sa vleni. Mundohuni të jeni të drejtpërdrejtë, sidomos ndaj një personi që ju vendos nën presion.

Shigjetari

Ju pret një fundjavë interesante sa i takon raporteve ndërpersonale. Një takim i papritur do ju bëjë tejet melankolikë, por gjithsesi do të gjeni mënyrë për ta kapërcyer dhe për të rigjetur harmoninë.

Bricjapi

Mos humbni kohë pas debateve dhe projekteve që nuk ju interesojnë, pasi në këtë moment nuk mund ti lejoni vetes që të humbni mundësi të reja në sferën profesionale. Duhet të shfaqeni të vendosur dhe të mbyllni të gjithë bashkëpunimet që nuk vlejnë më.

Ujori

Kjo e shtunë do të jetë mjaft e favorshme për të kaluar më shumë kohë cilësore me partnerin/en ose familjen. Duhet të jeni gati për të sheshuar disa tensione të vogla, të cilat po mbahen zvarrë prej kohësh.

Peshqit

Dita do të jetë shumë e rëndësishme për të bërë një udhëtim romantik dhe për ti dedikuar më shumë kohë vetes dhe partnerit/es. Gjatë kësaj të shtune, duhet të përballeni me argumente të rëndësishme dhe të vendosni lidhur me disa projekte që kanë të bëjnë me të ardhmen. Në mbrëmje do të jeni disi të lodhur.