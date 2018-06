Horoskopi i seksit/ Çfarë ju pëlqen në shtrat sipas shenjës tuaj

Ekzistojnë shumë pozicione seksuale, për të gjitha shijet. Horoskopi na ndihmon të zbulojmë se cili pozicion i Kamasutrës është më i përshtatshëm për çdo shenjë zodiakale. Yjet i kënaqin të gjithë pa dallim, duke propozuar pozicione të ndryshme për burrat dhe gratë, që i përkasin të njëjtës shenjë.

Dashi







Burri dash – Je një njeri i zjarrtë dhe pasionant, dhe kur bëhesh gati për seks, nuk mendon shumë për pozicionin. Ndoshta as vet nuk e dini, por një nga pozicionet tuaja të preferuara është pozicioni i antilopës, me gruan në gjunjë dhe ti i kapur pas saj, si antilopat e vërteta.

Gruaja dash – Ju jeni një grua që adhuroni të komandoni, madje edhe në seks jeni ju që merrni rolin kryesor. Pozicioni juaj i preferuar nuk mund të jetë tjetër veçse ai i amazonës, me partnerin poshtë teje dhe plotësisht i palëvizshëm. Është një pozicion i përshtatshëm për ta bërë edhe në makinë.

Demi

Burri dem – Juve në seks ju pëlqen thjeshtësia dhe pasioni më mishtor. Nuk doni të humbni kohë me pozicione që kërkojnë shumë përpjekje. Pozicioni juaj i preferuar është 69: seksi oral me ty sipër dhe gruaja poshtë. Pastaj vjen gjithë pjesa tjetër.

Gruaja dem – Edhe ju, ashtu si mashkulli i shenjës tuaj, e pëlqeni seksin oral. Por gjithashtu do që të jesh rehat, dhe për këtë zgjedh pozicionin e kundërt 69: seks oral me ty poshtë dhe burri sipër. Të pëlqen ngadalësia dhe do të shijosh çdo moment të këtij pozicioni.

Binjakët

Burri binjak – Të pëlqen të eksperimentosh gjithmonë diçka të re dhe thellë-thellë për ju edhe seksi është një lojë. Ndër pozicionet tuaja të preferuara është pilivesa: ju i shtrirë në shtrat dhe gruaja sipër, me krahun e kundërt dhe duart të kapura në krevat për të lëvizur më mirë.

Gruaja binjak – Për një grua intelektuale si ju, seksi parashikon një kuptim të madh mendor. Ndër pozicionet tuaja të preferuara është alfabeti: ti e shtrirë në krevat me një këmbë të ngritur mbi shpatullën e burrit. Loja e shikimeve që krijohet është shumë interesante.

Gaforrja

Burri gaforre – Je një burrë i dashur dhe gjithashtu mjaft tradicional. Të pëlqen ta bësh gruan të ndihet e sigurt gjatë seksit. Një nga pozicionet tuaja të preferuara është valvula: ti sipër dhe gruaja poshtë, të kapeni tërësisht me njëri-tjetrin sikur të ishit një trup i vetëm.

Gruaja gaforre – Për ju është e rëndësishme që gjatë seksit të krijohet një intimitet me partnerin. Një nga pozicionet më të ëmbla dhe relaksuese padyshim është ai i lugëve: me burrin pas teje që të mbulon. Me këtë pozicion mund të putheni edhe në buzë.

Luani

Burri luan – Je pasionant dhe romantik, dhe je bërë për seks të egër. Një nga pozicionet e tua të preferuara është bashkimi i tigrave: është një variant i misionarit me gruan që ngre këmbët për të mbështjellë dhe shtrënguar veten. Kënaqësia është e garantuar.

Gruaja luan – Jeni shumë e nxehtë dhe egocentrizmi juaj shfaqet edhe në seks dhe të pëlqen të prishesh nga partneri duke menduar ndonjëherë vetëm për kënaqësinë tuaj. Teleskopi është një pozicion që ju çmend: ti në këmbë pas murit dhe burri që praktikon seksin oral.

Virgjëresha

Burri virgjëreshë – Ndonjëherë nuk dëshiron të ndryshosh pozicion me partneren, jo për shkak të mungesës së imagjinatës, por nga droja, shkruan shqip. Ndër pozicionet tuaja të preferuara është ai i maces: me ty të shtrirë komplet mbi gruan tënde, me fytyrën e fshehur pas qafës së saj.

Gruaja virgjëreshë – Pavarësisht pamjes suaj të pafajshme, në shtrat transformohesh në një grua pa tabu. Ndër pozicionet tuaja të preferuara është karroja, me burrin e shtrirë në shpinë dhe ti e pozicionuar mbi kuvertë sipër tij. Të pëlqen të të shikojë partneri çfarë di të bësh.

Peshorja

Burri peshore – Në seks, ashtu edhe në dashuri, luani një rol pasiv dhe të pëlqen që gruaja ta marrë komandën. Pozicioni juaj i preferuar është ai i bretkosës, me gruan si bretkosë sipër teje, që të shikon në sy dhe pëshpërit fjalë provokuese.

Gruaja peshore – je një grua e bukur dhe nuk turpërohesh të tregosh shprehjet e fytyrës ndërkohë që bën seks. Pozicioni ideal për ju është ai i peshores, me ju shtrirë në shpinë dhe partnerin në gjunjë që të ngre legenin dhe këmbët, duke t’u afruar ty.

Akrepi

Burri akrep – Je një adhurues i madh i seksit, në të gjitha llojet e tij. Seksi oral është padyshim ai që ju eksiton më shumë. Adhuron të ta bëjnë, por akoma më shumë ta bësh ti. Ndër pozicionet e tua të preferuara është ai i peshkimit, me gruan të ulur qetësisht në gojën tënde.

Gruaja akrep – Ty nuk të pëlqejnë gjërat e thjeshta, por seksin e pëlqen dhe ndër pozicionet tuaja të preferuara është ai i akrepit: burri i ulur në dysheme (ose në krevat) me këmbët e kryqëzuara dhe ti shtrirë me këmbët pas shpinës së tij, dhe me anën përballë tij.

Shigjetari

Burri shigjetar – Je një burrë pasionant dhe asnjë nga të dashurat e tua nuk është ankuar kurrë për ty. Ndër pozicionet tuaja të preferuara në seks është kudhra: gruaja e shtrirë në shpinë, me këmbët e bashkuara dhe të përkulura në barkun tuaj dhe ti në gjunjë para saj.

Gruaja shigjetar – Je një grua që merr iniciativa dhe në seks merr lehtësisht atë që dëshiron. Pozicioni juaj i preferuar është ai i Andromakës: burri i shtrirë në shtrat dhe ti sipër tij dhe merrni kënaqësinë e dëshiruar me ritmin e diktuar nga ju.

Bricjapi

Burri bricjap – Nuk të pëlqen të eksperimentosh pozicione të reja dhe mëkat që keni pak fantazi. Në seks preferon pozicionet klasike si ai i misionarit: pozicioni me ju sipër dhe gruaja poshtë. Në fund të fundit, këtë pozicion e duan të gjithë!

Gruaja bricjap – Shpesh akuzohesh se je një grua e ftohtë, por në seks ke një pasion të madh. Ke nevojë vetëm për ngrohtësi. Pozicioni juaj ideal është ai i gërshërëve të mbyllura: burri sipër dhe ti poshtë që shtrëngon këmbët për të rritur kënaqësinë.

Ujori

Burri ujor – Ju nuk jeni një burrë shumë sentimental dhe nuk e ndjen nevojën për ta parë gruan tënde në sy. Pozicioni ideal mund të jetë ai aeroplan: me gruan e gjunjëzuar me kokën dhe krahët hapur dhe ti nga mbrapa. Jeni gati për të fluturuar?

Gruaja ujor – Juve në seks ju pëlqen të eksperimentoni pozicione të reja dhe vende të reja. Pozicioni ideal, sidomos për në zyrë është Dirty Dancing: duke qëndruar në këmbë me burrin me shpatulla për muri dhe ju e përkulur para tij, e ai që u ngre njërën këmbë.

Peshqit

Burrat peshq – Je një burrë i dashur dhe në seks të pëlqen që edhe gruaja të jetë aktive. Pozicioni juaj i preferuar është ai i fletës: përkrah njëri-tjetrit, gruaja duke pëshpëritur fjalë provokuese e shtrënguar rreth teje dhe me njërën këmbë të ngritur.

Gratë peshq –Je një grua shumë sensuale dhe romantike. Në seks i jepesh plotësisht burrit tënd. Pozicioni juaj i preferuar është ai i gjykatësit: me ty të shtrirë në buzë të krevatit dhe burrin sipër gjunjëzuar në tokë dhe me buzët tek gjoksi juaj.