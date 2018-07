Horoskopi i preferencave të meshkujve për femrat dhe anasjelltas

Yjet na udhëheqin në zgjedhjen e partnerit të duhur dhe horoskopi përshkruan femrën e përsosur për çdo shenjë zodiakale.

Të gjithë meshkujt kanë një femër ideale për të cilën ata përpiqen dhe, edhe pse idealet janë të vështira për t’u arritur, ka disa karakteristika fizike ose intelektuale që nuk mund të hiqen.







Dikush do të donte të kishte përkrah një femër të fortë dhe guximtare, për dikë tjetër një femër më të rehatshme.

Shenjë për shenjë, do t`ju tregojmë si e imagjinon “ai” partneren e përsosur.

Dhe nëse femra je ti, atëherë mund të gjesh se cila shenjë mishëron idealin tuaj.

Dashi – Gruaja juaj ideale duhet t`ju bëjë të “djersitni” për ta pasur. Ju duhet të keni në krah një partnere të gëzuar dhe aktive, të guximshme dhe të gatshme për aventurë. Ajo duhet të dijë se si të përballojë grindjet, por në të njëjtën kohë të dijë të mos lëndohet. Ju nuk e pëlqeni idenë që ajo të jetë shumë e nënshtruar ndaj jush dhe doni që ajo të përpiqet të mbajë qëndrim me ju (pa sukses, natyrisht). Nëse je një femër e shenjës së Dashi: lehtë mund të joshësh burrat e shenjës ë Luanit, që nga ana e tyre duan të kenë gra të forta dhe shpërthyese.

Demi – Ju jeni një njeri me kokën mbi shpatulla dhe nuk keni nevojë që një grua të jetë shumë konkrete me ju, sepse ju pëlqen ideja të jeni pikërisht ju pika e saj fortë. Gruaja juaj ideale është e dashur dhe e ngrohtë, e aftë të ndezë zjarrin e pasionit te ju. Nuk duhet të jetë shumë e paparashikueshme. Është e rëndësishme që ju të shihni te ajo një nënë të mirë për fëmijët tuaj të mundshëm. Nëse jeni një grua e shenjës së Demit: pavarësisht se Akrepët janë shumë të ndryshëm nga ju, ju bashkon një tërheqje e fortë fizike dhe seksuale.

Binjakët – Ideali juaj i një gruaje ndryshon nga dita në ditë dhe ju mund të thoni se nuk keni një imazh të mirë përcaktuar të gruas që dëshironi të keni përkrah. Është e rëndësishme që të keni një mirëkuptim të mirë mendor sepse është nga këtu që çdo marrëdhënie mund të fillojë me ju. Për të duruar një karakter si ky i juaji, duhet me siguri një grua mikpritëse dhe të nënshtruar, e cila në të njëjtën kohë nuk ju jep shumë konfirmime. Nëse jeni një grua e shenjës së Binjakëve: me mendjelehtësinë tuaj aktive, ju me siguri mund të joshini disa shpirtra të lirë si ata të shenjës së Ujorit.

Gaforrja – Gruaja juaj ideale duhet të jetë shumë e ndjeshme, sepse ju vazhdimisht ndryshoni gjendjen tuaj dhe dëshironi që ajo të vërejë dhe të veprojë në përputhje me rrethanat. Ajo duhet të dojë fëmijët dhe mbi të gjitha kafshët dhe të mirëpresë të gjithë ata që vizitojnë shtëpinë tënde. Ajo është një grua e ëmbël, romantike dhe shumë e dashur. Është e rëndësishme që të shkojë mirë me nënën tuaj dhe që të ndajë të njëjtë vlerë të familjes si edhe ju. Nëse jeni një grua e shenjës së Gaforres: burrat e shenjës së Peshqve janë të vetmit që e kuptojnë vërtet atë që është fshihet pas lotëve tuaj.

Luani – Një burrë si ju duhet të ketë në krahun e tij një grua të bukur dhe që bie në sy, për t`ja treguar gjithë botës. Ajo nuk duhet të jetë dakord me gjithçka që ju thoni, por në publik duhet të pretendojë të jetë dhe kjo ju lejon të krijoni një marrëdhënie komplekse dhe intensive me të. Ajo është një grua e pasionuar, por jo domosdoshmërisht me iniciativë: ju pëlqen ideja të jeni në gjendje të merrni disa vendime të vogla në vendin e saj. Nëse jeni një grua e shenjës së Luanit: burrat e e shenjës së peshores ju mbushin me komplimente dhe ju bëjnë të ndiheni gruaja më e bukur në botë.

Virgjëresha – Në gruan tuaj ideale, kërkoni diçka që do t’ju kompletojë. Kështu që ju keni nevojë për një grua emocionale dhe të dashur që di të nxjerrë anën tuaj më të butë. Ideja e një gruaje në karrierë të çmend. Doni të jeni në gjendje të flisni me të për gjithçka, mirëkuptimi intelektual është më i rëndësishëm se ai fizik. Nëse jeni një grua e shenjës së Virgjëreshës: mos e nënvlerësoni fuqinë e emocioneve të Gaforres. Me ëmbëlsinë e tyre ata mund t’ju bëjnë më të hapur.

Peshorja – Disa mund të mendojnë se gruaja juaj ideale është e bukur, por në të vërtetë nuk është e nevojshme. Është e domosdoshme që ajo t`ju kujtoj çdo ditë se sa të bukur ju jeni, sa të rafinuar dhe sa trim. Vaniteti shpesh ka përparësi ndaj jush. Ajo duhet të jetë e edukuar dhe me mënyra të mira sjellje. Është e rëndësishme që të jetë me iniciativë dhe të mos ju detyrojë të bëni zgjedhje që mund t’i bëjë ajo në vendin tuaj. Nëse jeni një grua e shenjës së Peshores: Binjakët me siguri mund të kapin vëmendjen tuaj me bukurinë e tyre delikate dhe joshëse.

Akrepi – Ju i përkisni një shenje uji dhe është thelbësore që ju të keni një grua të ëmbël, të dashur dhe të ndjeshme në krahun tuaj. Ju pëlqejnë situatat e komplikuara, veçanërisht nëse ju duhet të luftoni për ta fituar atë në fillim të marrëdhënies tuaj. Nuk ju pëlqejnë femrat e lehta, por vetëm një grua shumë e duruar mund të arrijë që t’i nënshtrohet ndryshimeve tuaja të shpeshta të humorit. Të brendshmet e saj duhet të jenë shumë sexy. Nëse jeni një grua e shenjës së Akrepit: Një i shenjës së Bricjapit ju ngrohë zemrën dhe mund të jetë një provë e bukur dhe stimuluese, të cilën duhet ta provoni.

Shigjetari – Gruaja juaj ideale përfaqëson gjithçka që ju dëshironi të jeni, por shpesh nuk keni frikë nga gjykimi i njerëzve. Ajo është një grua e lirë, e pavarur, e shkëlqyeshme dhe tmerrësisht tërheqëse. Ju dëshironi të jeni në gjendje të bisedoni me të rreth temave filozofike, fetare ose ezoterike. Ajo nuk duhet absolutisht të jetë e ndrojtur dhe ju do të dëshironit të habitni në shumë mënyra, madje edhe nën çarçafë! Nëse jeni një grua e shenjës së Shigjetarit: me një të shenjës së Dashit ju mund të krijoni një marrëdhënie shumë të zjarrtë, të përbërë nga grindjet që zgjidhen me pasion.

Bricjapi – Ju duhet koha juaj (ngadalë) dhe gruaja juaj ideale duhet të dijë të respektojë këtë kohë, edhe nëse kjo nganjëherë do të thotë të mbash gjallë entuziazmin pa pasur asgjë në kthim nga ti. Ajo duhet të jetë një grua që di të rezistojë dhe nuk kapet në ndonjë çmenduri. Në sferën seksuale ju keni kërkesa të jashtëzakonshme që përfshin atë që ju dëshironi, pa pranuar kundërshtime. Nëse jeni një grua e shenjës së Bricjapit: nëse nuk do që dikush tjetër të prish planet tuaja, burrat e shenjës së Virgjëreshës janë për ju.

Ujori- Është mirë të sqarosh: gruaja jote ideale nuk ekziston. Kur flasim për idealet, ju e shtyni veten shumë përtej realitetit dhe prandaj kurrë nuk duket të arrini përsosmërinë. Gruaja juaj ideale duhet të ketë një karakter dhe fizik të veçantë që t’ju godasë. Duhet të respektojë hapësirat tuaja dhe duhet të këtë vetëm kur ju keni nevojë për të. Nëse jeni një grua e shenjës së Ujorit: me Shigjetarin mund t`i japësh frymë të lirë frymëzimin tuaj. Ata janë të gatshëm të përjetojnë gjithçka që ju dëshironi.

Peshqit- Gruaja juaj ideale duhet të ketë diçka të pabesueshme, si flokët ose mënyrën se si ajo flet. Ju keni ideale të mrekullueshme romantike dhe keni nevojë për dikë që t’i ndani ato. Ju pëlqen ideja e një gruaje që t’ju nënshtrojë, edhe nëse në fakt u nënshtroheni atyre vetëm kur ju përshtatet juve. Gruaja juaj duhet të dijë gjithashtu si t’i dëgjojë tregimet tuaja të magjepsura (edhe kur ata kanë shumë pak realitet). Nëse jeni një grua e shenjës së Peshqve: nëse kërkoni qëndrueshmëri ju mund ta gjeni te burrat e shenjës së Demit, të cilët në vend të kësaj gjejnë në ju një muze frymëzues./noa.al