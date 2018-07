Horoskopi i ditës

Dashi-Mos hezitoni për asnjë moment t’i shprehni sa me shume ndjenjat ju te dashuruarit dhe nuk keni për t’u penduar asnjë çast. Qe nga mesdita emocionet do shtohen. Beqaret nuk do ndihen aspak mire me statusin qe kane, por nuk do kenë çfarë te bëjnë për ta ndryshuar atë. Ne planin financiar duhet te reflektoni disa here para se te hidhni çdo lloj hapi. Vetëm kështu situata do mbetet e qëndrueshme.

Demi-Zemra juaj ka për t’u ndier mjaft mire sot dhe emocionet qe do përjetoni do i mbani mend gjate. Ja qe ndonjëherë nuk është e thënë te besh shume sakrifica për te ndryshuar ambientin. Beqaret do kenë plot mundësi për te filluar lidhje serioze, por po nuk u treguan te arsyeshëm nuk do arrijnë atje ku duan. Buxhetin do e mbani gjithë kohës nen kontroll dhe nuk pritet asnjë tronditje.







Binjaket-Me pak mundim, por do ju gjeni zgjidhje te gjitha problemeve qe keni pasur ne çift kohet e fundit. Disave do ju duket sikur do rilindin. Beqaret do jene mjaft ne humor dhe do përfitojnë nga çdo mundësi qe do iu jepet për takime. Pasditja ka për te qene plot surpriza. Për financat Merkuri do jete planeti qe do ndikoje me pozitivisht se te tjerët. Nuk priten aspak tronditje.

Gaforrja-Sot duhet te rivendosni komunikimin ne çift pasi ne te kundërt situata ka për t’iu dale jashtë kontrollit. Me inat dhe me kokëfortësi nuk mund te shkoni askund. Beqaret duhet te qëndrojnë larg njerëzve mediokër dhe tradhtare qe për fat te keq sot do jene afër tyre. Me mire qëndroni vetëm edhe sot. Ne planin financiar shume gjera do ndryshojnë për mire.

Luani-Dite perfekte ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Ne çdo moment keni për t’u ndier si neper ëndrra. Partneri do ketë edhe me tepër besim tek ju dhe do ua shprehe ndjenjat si kurrë me pare. Beqaret do kenë një dite me te bukur se dje dhe do realizojnë takime interesante. Buxheti ka rrezik te kenë disa probleme te vogla kështu qe mundohuni te mos shpenzoni shume.

Virgjëresha-Do ëndërroni gjera te pamundura sot ju te dashuruarit dhe kur partneri te mos ua plotësojë dot, mund te zhgënjeheni tej mase. Beqaret duhet te bëjnë kujdes nëse ka filluar t’iu pëlqejë një koleg pune, pasi mund te vene ne rrezik te ardhmen profesionale. Çështjet financiare do jene mjaft delikate kështu qe duhet te përkujdeseni me tepër se me pare qe te mos keni probleme.

Peshorja-Te dashuruarve do ju buzëqeshë fati edhe kësaj dite dhe kane për te kaluar momente te mrekullueshme. Do bëjnë mire ta shfrytëzojnë çdo moment. Beqaret do bien koke e këmbë ne dashuri me një person te cilin sapo e kane njohur. Kësaj i thonë dashuri me shikim te pare. Financat ka mundësi te kenë goxha përmirësime fale një shume te ardhurash qe do merrni.

Akrepi-Komunikimi ne çift do lere për te dëshiruar gjate kësaj dite dhe nuk do ndiheni mire për asnjë moment. kërkoni ndihme ose këshilla nga miqtë me te mire. Beqaret duhet te bëjnë kujdes mos ja japin zemrën një personi qe nuk ja vlen sepse ai mund ta lëndojë atë. Ne planin financiar planetët do pozicionohen keq kështu qe duhet serish te tregoheni sa me te matur me shpenzimet.

Shigjetari-Dite e zakonshme ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Merrini gjerat si t’iu vijnë pa kërkuar asgjë me ngulm. Beqaret do kenë një dite me te veçante dhe te mbushur me takime mbresëlënëse. Personat qe do njihni ne pasdite do jene me te veçantët. Dielli do ketë ndikim mjaft pozitiv tek financat kështu qe do arrini ta ruani ekuilibrin edhe sot.

Bricjapi-Për pjesën me te madhe te çifteve dashuria do ece me se miri sot. Keni për t’u ndier për mrekulli ne çdo moment. Edhe ata qe kane pasur probleme do i zgjidhin ato sa hap e mbyll sytë. Beqaret do kenë një dite mjaft pozitive te cilët duhet ta shfrytëzojnë ne maksimum. Financat me shume gjase nuk do shtohen kështu qe mundohuni te shpenzoni me kujdes.

Ujori-Për te dashuruarit ka për te qene një dite e zakonshme. Beni atë qe do ndieni ne çdo moment. Beqare do dine si ta bëjnë për vete dike qe pëlqejnë dhe shume shpejt do bëhen çift. Disa te tjerë mund te realizojnë edhe takime te rëndësishme ne momentet me te papritura. Ne planin financiar çdo gjë do ju ece ashtu si i kishit parashikuar dhe do hiqni edhe para mënjanë.

Peshqit-Merkuri do jete planeti qe do e favorizoje gjithë kohës jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite dhe do ju nxite te bëni me tepër surpriza. Ata qe janë vetëm nuk do kenë fat ne dashuri dhe do mbeten me te njëjtin status si me pare. Do ju duhet ende edhe disa kohe për te bere ndryshime. Ne planin financiar yjet do ju nxitin te jeni.