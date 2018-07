Horoskopi i ditës

Dashi

Tregohuni të gatshëm për ballafaqim dhe dialog në vendin e punës, pasi ky është momenti më i mirë për të rigjetur ekuilibrin dhe bashkëpunimin edhe me bashkëpunëtorët tuaj. Në dashuri duhet të mundoheni të jeni më të durueshëm dhe të mbështesni më shumë partnerin/en tuaj, sidomos nëse do ju duhet të merrni një vendim të vështirë.







Demi

Duhet të qartësoni mendimet dhe ndjenjat tuaja, pasi në këtë moment është e rëndësishme të kuptoni se çfarë kërkoni në të vërtetë nga një lidhje. Gjithçka në mënyrë që të zgjidhni të gjitha tensionet që keni kaluar së fundmi.

Binjakët

Parashikohet një mesjavë e cila ju fton që të pushoni më shumë dhe të shmangni lodhjet e tepërta, sidomos nëse keni qenë të lodhur së fundmi. Në familje dhe në raportin në çift do të jeni konfuz.

Gaforrja

Kjo e enjte do të jetë interesante, ku këshillohet që të vlerësoni më mirë disa propozime që keni marrë gjatë ditëve të fundit. Duhet të tregoheni më karizmatik dhe autoritar, pasi gjatë kësaj dite nuk përjashtohet mundësia që të merrni një rol me më shumë përgjegjësi.

Luani

Kjo është periudha më pjellore për ndjenjat, ndaj njohjet e reja do të jenë mjaft të favorshme. Qielli është mjaft interesant dhe nga ana profesionale duhet të jeni më kreativ.

Virgjëresha

Ky është momenti kur mund të eksperimentoni në vendin e punës, kjo pasi parashikohet një fazë shumë e frytshme. Do të jeni të përqendruar maksimalisht dhe do të jeni fokusuar në realizimin e objektivave që i keni vendosur vetes. Në dashuri parashikohen të reja të rëndësishme.

Peshorja

Nëse në vendin e punës premtohen rezultate të mëdha, në raportin në çift do të hasni në vështirësi në gjetjen e dakordësisë me partnerin/en. Do të jeni disi të përhumbur gjatë kësaj dite, ku luhatjet e humorit nuk do të mungojnë për shkak të stresit të akumuluar. Bëni kujdes me fjalët.

Akrepi

Mos u dekurajoni nëse rezultatet që prisni, vonojnë të vinë. Në këtë moment duhet të përqendroheni më shumë në gjërat më urgjente dhe të lini mënjanë të gjithë ankthin që mund të keni përjetuar. Në dashuri do të merrni përgjigje të rëndësishme.

Shigjetari

Parashikohet një e enjte mjaft aktive sa i takon sferës profesionale. Do të ndiheni gati për të bërë një zgjedhje të rëndësishme, e cila mund të ndryshojë totalisht karrierën tuaj.

Bricjapi

Në dashuri mos i shtoni gjithnjë e më shumë pretendimet, pasi në këtë moment keni nevojë që të kaloni më shumë kohë cilësore me partnerin/en për të gjetur qetësinë e humbur, për shkak të përhumbjes së madhe në punë.

Ujori

Çështjet e biznesit, transaksionet dhe zhvillime të tjera janë shumë të mundshme, ndaj duhet të jeni të sigurtë në propozimet tuaja profesionale. Megjithatë në dashuri ka disa dyshime, që nuk ju lënë të qetë.

Peshqit

Shmangni konfliktet me partnerin/en ose të afërmit, pasi kjo e enjte do të jetë mjaft e tensionuar. Mundohuni që të nxirrni në pah anën tuaj më pozitive si dhe mbani parasysh këshillat e bashkëpunëtorëve./noa.al