Horoskopi i ditës

Dashi

Do të jeni të shqetësuar për shkak të disa debateve që keni pasur së fundmi në familje. Keni qenë shumë agresiv dhe kjo për shkak të disa të papriturave me të cilat jeni përballur dhe që ju kanë humbur durimin. Përfitoni nga kjo fundjavë për të rregulluar çdo keqkuptim.







Demi

Në dashuri do të jeni shumë xheloz dhe kjo gjë mund të shkaktojë probleme edhe në disa projekte profesionale, duke iu shpërqendruar. Mundohuni që të jeni më shumë të kuptueshëm në raport me partnerin/en. Në vendin e punës priten konfirmime të reja.

Binjakët

Kjo e premte do të jetë mjaft e rëndësishme për të vlerësuar emocionet. Parashikohet një ditë mjaft e mirë për aleanca të reja dhe për të gjetur më shumë mbështetje në vendin e punës.

Gaforrja

Është një ditë gjatë së cilës nuk përballoni dot shumë gjëra, për shkak se në këtë moment jeni tepër të angazhuar në punë, për t’iu dedikuar të tjerave. Parashikohen mundësi shumë të mira, për takime të reja.

Luani

Do të merrni përgjigje të rëndësishme, të cilat do ju lejojnë që të shikoni me sy tjetër disa situata sentimentale. Duhet të jeni më të vendosur sa i takon ndjenjave tuaja, pasi kjo është periudha me e favorshme për të kultivuar ndjenjat dhe raportin në çift.

Virgjëresha

Kjo ditë do ju gjejë mjaft romantik dhe ëndërrimtarë. Dashuria do të jetë epiqendra e kësaj të premteje, ku do e kaloni pa tensione dhe të shpërqendruar. Transaksionet janë mjaft të favorshme.

Peshorja

Po përkushtoheni maksimalisht për të arritur një objektiv profesional që i keni vendosur vetes. Por duhet të jeni më të organizuar për arritjen e tij, pasi një e papritur e vogël ekonomike, mund të ngadalësojë ritmin tuaj.

Akrepi

Mos u përfshini nga ankthi, pasi idetë dhe intuita juaj do ju lejojnë që të rregulloni çdo të papritur. Në dashuri duhet të jeni më spontan, sidomos nëse kohëve të fundit keni qenë konfuz. Analizoni mirë çdo detaj, para se të merrni një vendim përfundimtar.

Shigjetari

Ka ardhur momenti që në sferën profesionale të riktheheni në lojë. Do të jeni të fortë dhe karizmatik, ndaj mos u stepni për të çuar përpara propozime të reja. Në dashuri do të jeni të përfshirë nga dyshimet.

Bricjapi

Ky është momenti më i mirë për të rindezur pasionin. Së fundmi në dashuri do të jeni shumë të hutuar, për shkak të punës së tepërt. Kjo e premte është mjaft e favorshme për të bërë një arratisje romantike.

Ujori

Kjo ditë do të jetë mjaft dinamike, sidomos nëse do ju duhet të dorëzoni një projekt vendimtar për karrierën tuaj. Këshillohet që të jeni shumë të kujdesshëm me shpenzimet, pasi mund të ketë të papritura të vogla.

Peshqit

Në vendin e punës ka tensione dhe kjo mund t’iu bëjë të ndiheni të frustruar. Megjithatë duhet të silleni me sa më shumë diplomaci, për të shmangur përplasjet e ndezura. Në dashuri parashikohet rikuperim./noa.al