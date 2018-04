Horoskopi i ditës

Dashi

Pamja astrale është mjaft harmonike dhe premton një të hënë stimuluese, me miqësi të reja dhe dashuri të qëndrueshme. Ditë ideale për të sqaruar atë që ka mbetur e pazgjidhur me partnerin/en. Zemrat e vetmuara do të shohin përtej pritshmërive të tyre. Merrni përparësi nga yjet dhe Mërkuri në bashkëpunim për të filluar projekte të reja.





Demi

Dashuria buzëqesh me ty dhe do të ndiheni më të fortë dhe më të sigurt në çdo fushë të jetës tuaj. Venusi në shenjë ju jep lumturi të madhe së bashku me një person të veçantë. Beqarët do të vlerësojnë të gjitha mundësitë për takimet që do të lindin. Ditë me fat në sferën profesionale, do të keni suksese dhe mund të ndërmerrni projekte të reja.

Binjakët

Do të jetë një ditë e kënaqshme për shumë gjëra, shëtitje, miqësi, por nëse jeni në çift do t’ju duhet diçka tjetër! Ndani ndjenjat tuaja me partnerin/en. Pritjet e beqarëve sot nuk do të jenë shumë të mira, por së shpejti do të keni lajme të gëzueshme. Një ditë e mbushur me ngjarje dhe mundësi, sidomos nëse bëni një punë që ju çon në kontakt me të tjerët.

Gaforrja

Venusi sot i favorshëm jep shenjën e mirë për ndjenjat tuaja. Ju do të keni në krahun tuaj një person që do t’ju mbështesë në kohë vështirësish që mund të lindin. Beqarët do të takojnë dikë që do të bëjë që mendimet e tyre të rrotullohen rreth tij/saj. Mërkuri i pafavorshëm krijon vështirësi në punë dhe transmeton nervozizëm dhe lodhje.

Luani

Nëse faza e punës po lulëzon, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për ndjenjat. Partneri/ja mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe për këtë arsye do të lindin grindjet. Beqarët do të duhet të jenë të kujdesshëm për të treguar interes për njerëzit e gabuar, të mos i lejojnë që të pushtojnë hapësirat e tyre.

Virgjëresha

Ju do të jeni energjik, por edhe të kujdesshëm që të mos lëshoni nervat tek partneri/ja. Në vend të kësaj, hapni dialog dhe mos fajësoni ata pa shkak. Marrëdhënia do të përmirësohet! Për beqarët do të jetë një ditë e zënë për të fituar dikë që pëlqejnë! Nëse doni të provoni dorën tuaj në projektet përkatëse, bëjeni atë në të gjitha aspektet.

Peshorja

Jeta në çifti duket pak grindëse, por gjithashtu plot entuziazëm dhe gatishmëri për t’u rregulluar. Sot e ardhmja duket e ndritshme dhe ju doni të bëni plane me të dashurin/ën tuaj. Beqarët do të jenë në gjendje të shikojnë përpara me shpresë, ndoshta do të takojnë personin e ëndrrave. Yjet premtojnë një fillim mjaft të rëndë për punën, do të ketë momente stresi, por përpiquni të qëndroni të qetë!

Akrepi

Kohë e keqe për shumë Akrep, nuk do të jetë e mjaftueshme që të ketë një histori që po lulëzon, sot ndjeheni të keqkuptuar dhe në vetmi. Hapni zemrën tuaj tek partneri/ja. Zemrat e vetmuara do të kërkojnë shpirtin binjak, por bëjnë mirë të presin dhe pak. Në punë përpiquni të jeni më pak agresivë me kolegët. Nuk mund ta shkarkoni humorin tuaj të keq ndaj të tjerëve.

Shigjetari

Doni risi, të përjetoni marrëdhënie me intensitet më të madh emocional. Nëse jetoni një marrëdhënie përmbushëse, gjithçka do të jetë mirë, përndryshe kërkoni diku tjetër! Beqarët do të jenë në gjendje për të tërhequr lehtë pas vetes këdo që do i pëlqejë. Sot hëna do të mbështesë të gjitha zgjedhjet tuaja dhe premton rezultate të shkëlqyera në vendin e punës.

Bricjapi

Një periudhë me fat nga pikëpamja sentimentale: nëse keni filluar një histori për një kohë të shkurtër, do ta shihni atë të rritet dhe të forcohet. Beqarët mund të bëjnë takime interesante, por jo vendimtare për të ardhmen e tyre. Nga pikëpamja profesionale, mund të përjetoni një moment ngërçi. Mos humbni besimin në aftësitë tuaja.

Ujori

Sot sfera sentimentale nuk favorizohet, Venusi vendos shkopinj nën rrota në marrëdhënien tuaj dhe mund të jetoni disa dyshime. Simpatia dhe origjinaliteti do t’i dallojnë beqarët nga të tjerët dhe kjo do shtojë ftesat për takime. Dita fillon në më të mirën e saj, shumë kënaqësi ju presin, veçanërisht në fushën profesionale.

Peshqit

Dashuria vazhdon t’ju japë kënaqësi të mëdha, Venusi i favorshëm mbështet jetën tuaj në çift dhe krijon një bashkëpunim dhe mirëkuptim me partnerin/en që nuk është parë më parë. Nëse jeni vetëm dhe nuk keni deklaruar ende ndjenjat tuaja, mos prisni më. Të hënën pritjen ngjarje të mëdha dhe mjaft pozitive në aspektin profesional./noa.al