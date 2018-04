Horoskopi i ditës

Demi

Një ditë inovacioni, udhëtime në horizont dhe shëtitje romantike në shoqërinë e partnerit/es. Marrëveshje e shkëlqyeshme me miqtë dhe familjen. Zemrat e vetmuara janë të lira për të ndërmarrë hapa për një histori. Sot Hëna kthehet për të parë ty me dashamirësi, duke mbështetur të gjitha nismat tuaja dhe duke inkurajuar bashkëpunime të reja në sektorin profesional.

Binjakët

Deri më tani ju keni treguar se mund të menaxhoni mirë një situatë sentimentale, por tani keni përshtypjen se jeni duke i detyruar gjërat të ndodhin. Për beqarët dita premton plotë suksese, midis arritjeve do të jetë dikush që me të vërtetë do të interesohet për ty. Nevoja për t’iu përshtatur skenarëve të rinj profesional nuk duhet të jetë një problem për ju.

Gaforrja

Ndikimi negativ i Hënës dhe melankolia juaj do të veprojnë sot duke sjellë një humor të ulët dhe pak dëshirë për të reaguar. Nëse shkaku i humorit të keq është partneri/ja flisni hapur. Jupiteri është në favor të beqarëve, por nëse në njërën anë favorizon takimet, nga ana tjetër shpall stuhitë. Ju do të jeni në gjendje të zgjidhni një situatë të komplikuar në punë, të merrni çështjen në dorë dhe të tregoni atë që jeni në gjendje.

Luani

Dita nuk është e rëndësishme, por do të ketë disa zgjedhje të rëndësishme nga pikëpamja e dashurisë që duhen marrë me racionalitet të madh. Beqarët sot mund të kenë të bëjnë me një person jo-serioz i cili nuk flet sinqerisht. Në punë, ju rrezikoni të mos shihni gjërat në dimensionin e duhur dhe do të keni vështirësi në ndërmjetësim. Kini kujdes.

Virgjëresha

Lejoni autonominë më të madhe të veprimit dhe gjykimit ndaj atyre që doni dhe nuk e kufizoni lirinë e tyre. Një qiell shumë pozitiv ndriçon sot. Për beqarët Hëna nuk do të jetë shumë e favorshme, por do të ketë ende lajme të mira. Ju jeni gati për të bërë një zgjedhje në punë që gjithashtu mund të çojë në situata të ndryshme.

Peshorja

Sot ju do të jeni lehtësisht të nevrikosur, Hëna ju mban nën zjarr dhe nxjerr në pah pikat më pak të këndshme të karakterit tuaj. Duke u mbështetur tek një person i dashur, përgjegjësia e problemeve nuk është përfundimtare. Beqarët do të derdhin shumë tension në dashuri, por bëjnë mirë të jenë të kujdesshëm. Përpiquni të shmangni konfliktet dhe të mbani një qetësi nëse punoni në grup.

Akrepi

E shtuna e mbushur me risi, e pasionuar për dashuri dhe vendimtare për gjëra të tjera. Një ndjenjë e përsosur ju bashkon me partnerin/en dhe situatat e ndërlikuara janë zbutur. Beqarët nuk duhet të guxojnë shumë. Mos i humbisni mundësitë e ofruara për ju në punë. Jupiteri ju ndriçon në aspektin profesional duke sjellë te ju shumë energji dhe forcë.

Shigjetari

Në historitë e konsoliduara shfaqen nevoja të reja: nëse rutina ka prishur marrëdhënien, bëj diçka për ta fshirë atë! Ditë e mirë edhe për beqarët, do të ketë disa situata me të vërtetë të favorshme për të përmbushur dashurinë! Duke pasur parasysh kontaktet dhe informacionet e reja, gjithçka mbështetet nga favorizimi i yjeve. Përqendrohuni në punë.

Bricjapi

Fillon rimëkëmbja, e cila do t’ju lejojë të lini prapa situatat e ndërlikuara që keni përjetuar. Thirrni ndjeshmërinë për të kuptuar arsyet e personit të zemrës. Shumë beqarë duhet të përballen fillimisht me veten dhe të sqarojnë mendimet e tyre. Nëse jeni të lodhur duhet të pushoni, së shpejti do të shihni se do të keni lajme të mira.

Ujori

Sot ka pak tension në dashuri. Duhet të jeni të kujdesshëm, sepse mund të ketë kontrast nga pikëpamja sentimentale që mund t’ju çojë në ndjenja kundërshtuese. Nëse jeni vetëm, keni hijeshinë dhe aftësinë për të fituar vëmendjen e atyre që keni pranë. Së shpejti mund të merrni përgjigje interesante për një intervistë pune, mos humbni shpresën.

Peshqit

Hëna hap rrugën për ju dhe lehtëson dialogun me të dashurin/ën tuaj. Mos insistoni gjithmonë në gjërat e gabuara! Nëse jeni vetëm, yjet ju pëshpëritin: mund të bëni një takim që do ndryshojë totalisht mendimet tuaja. Ju mund të përdorni profesionalizmin tuaj për të bërë ndryshime.