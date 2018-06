Horoskopi i ditës

Dashi

Do të merrni një lajm të papritur, i cili do ju lejojë që t’i shikoni çështjet sentimentale nga një këndvështrim tjetër. Së fundmi keni qenë të përhumbur në mendime. Gjatë kësaj dite, këshillohet të tregoni kujdes me fjalët.







Demi

Do të jeni ëndërrimtar dhe kjo gjë për shkak të disa përgjigjeve pozitive që keni marrë në fushën e ndjenjave. Megjithatë mundohuni të mos i nënvlerësoni disa të papritura që ju kanë ndodhur në punë kohëve të fundit, për shkak se do ju krijojnë probleme në të ardhmen. Është momenti që t’u jepni zgjidhje.

Binjakët

Mos e humbni toruan përballë problemeve të vogla, për shkak se intuita juaj do arrijë që të gjejë zgjidhjen e duhur. Duhet të jeni më të sigurtë në veten tuaj, për shkak se kjo ditë ofron mundësi që nuk duhen humbur. Këshillohet që të shmangni mendimet negative.

Gaforrja

Po afrohet një periudhë interesante, për të çuar deri në fund të gjithë ato punë, të cilat i keni lënë pas dore së fundmi. Disa shpenzime, duhen bërë me më shumë kujdes.

Luani

Kjo ditë do ju gjejë të tensionuar, për shkak të disa vonesave në vendin e punës. Megjithatë mundohuni të mos merrni vendime drastike, për shkak se në këtë moment nuk do rezultojnë aspak të frytshme.

Virgjëresha

Për këtë verë nuk i keni vendosur vetes qëllime të mëdha dhe kjo gjë do të bëjë që të jeni dembel. Kjo e hënë ju fton që të jeni më aktiv dhe të merrni në duar situatën e jetës dhe karrierës suaj.

Peshorja

Mungesa e taktit prej jush në situata vendimtare mund të shkaktojë tensione aspak produktive. Përgjithësisht kjo është një periudhë gjatë së cilës do të jeni të tensionuar, por mundohuni që të mos dekurajoheni. Në punë, pritet të merrni përgjigje të mira.

Akrepi

Duke u treguar shumë të kuptueshëm, nuk do e keni aspak të vështirë që të zbuloni të gjitha problematikat me miqtë apo bashkëpunëtorët tuaj. Intuita juaj do ju lejojë që ti ndihmoni dhe të zgjidhni disa probleme të tyre dhe kjo gjë do ju lumturojë. Dashuria parashikohet të jetë mjaft e favorshme.

Shigjetari

Do të ndjeni nevojën të ndryshoni stilin tuaj të jetës dhe kjo gjë do ju bëjë mirë. Do të jeni shumë impulsiv, por kjo në dashuri mund të shkaktojë debate, ndaj bëni kujdes.

Bricjapi

Kjo fillim javë do të sjellë të reja interesante nga pikëpamja profesionale. Në dashuri do të përfshiheni nga një pasion i shfrenuar, të cilin nuk e keni përjetuar prej kohësh.

Ujori

Mos u dekurajoni nga kritikat e të tjerëve, sidomos nëse nuk janë vërtetë konstruktive. Në këtë moment për ju është e rëndësishme që të përcaktoni qartë se kush janë prioritetet tuaja, sidomos në dashuri. Duhet të jeni më shumë autoritarë, dhe mos u druani të mbroni mendimet tuaja.

Peshqit

Kjo do të jetë një ditë interesante për të mirëpritur mundësi të papërsëritshme në dashuri. Ky është momenti më i mirë për tu dashuruar ose për të nisur lidhje të reja. Veç duhet të bëni kujdes në menaxhimin e rezervave ekonomike, për shkak se parashikohen të papritura./noa.al