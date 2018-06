Horoskopi i ditës

Dashi

Kjo ditë do ju gjejë melankolik sa i takon dashurisë, ndoshta sepse po bëni shumë pyetje, sa i takon të ardhmes tuaj si çift. Mos u fusni në të thella, por mbani mirë atë që keni tashmë. Ata që janë vetëm po përjetojnë një periudhë me ulje ngritje, e cila do të jetë disi stresuese. Në sferën profesionale mund të keni probleme lidhur me një projekt të rëndësishëm, kështu që përqendrohuni maksimalisht.







Demi

Kjo e premte do të jetë mjaft diskrete. Në dashuri mos dyshoni kurrë për ndjenjat tuaja ndaj personit që dashuroni. Nëse xhelozitë tuaja do të shtohen, rrezikoni të prishni harmoninë e lidhjes. Jini të qetë dhe shijoni momentin, pa u stresuar. Ata që janë vetëm, i pret një ditë aspak e favorshme dhe nën ritmin e duhur. Në punë, do të keni një shpirt bashkëpunimi shumë të thellë, i cili do ju lejojë që të merrni fitime dhe vlerësime të mëdha.

Binjakët

Kjo cilësohet si shenja më e favorshme e ditës, pasi parashikohet një e premte spektakolare në çdo drejtim. Në dashuri do të keni dëshirë për të kaluar më shumë kohë me partnerin/en tuaj. Ata që janë vetëm gjatë kësaj dite do të hedhin bazën e një raporti që mund të bëhet solid. Sa i takon punës, aspiratat tuaja do të konkretizohen më së miri. Mundohuni të nxirrni në pah të gjitha projektet tuaja, të cilat do të pranohen më së miri nga bashkëpunëtorët dhe eprorët tuaj. Mos lini që t’iu ikë asnjë mundësi.

Gaforrja

Kjo ditë do të jetë mjaft e favorshme. Në dashuri do të përjetoni diçka speciale, ku çdo tension dhe luhatje, do të jetë pjesë e së kaluarës. Ata që janë vetëm, mund të nisin një histori e cila do ju përmirësojë humorin. Në punë do të përballoni lehtësisht çdo detyrë që do ju ngarkohet, por kini parasysh që të mendoheni mirë para se të veproni dhe të merrni vendime të rëndësishme.

Luani

Kjo ditë do të jetë e shkëlqyer. Në dashuri, nëse doni që raporti juaj në çift të mbahet i gjallë sa më gjatë, duhet të krijoni një stimul për ta rigjallëruar. Ndoshta një udhëtim i shkurtër, do ju bëjë mirë dhe do ju dhurojë më shumë qetësi të dyve. Gjatë kësaj dite rrota e fatit do të jetë në anën e atyre që janë vetëm. Në punë, do t’iu duhet të bëni ndryshime të rëndësishme, të cilat do të rezultojnë optimale për funksionimin më të mirë të gjithë procesit.

Virgjëresha

Kjo e premte nuk do të jetë aspak e favorshme, madje mund të quhet ditë “e zezë”. Në dashuri këshillohet të keni kujdes maksimal. Ata që janë vetëm, duhet që jo vetëm ti kritikojnë personat që kanë për zemër, pasi rrezikojnë që të mbeten vetëm. Në sferën profesionale yjet do të jenë në anën tuaj, dhe do ju ndihmojnë që të përballoni problemet me të cilat do të përballeni.

Peshorja

Kjo e premte do të jetë disi nën ritëm. Në dashuri, pritet të rigjeni qetësinë, të cilën e keni fare pranë. Gjithë çfarë duhet të bëni, është të mundoheni të shmangni sa më shumë debatet. Ata që janë vetëm, do të kenë nevojë për një shtysë për të ndryshuar situatën. Parashikimi i ditës sa i takon punës, këshillon që të ruani qetësinë, të përqendroheni maksimalisht dhe të mos hutoheni, për shkak se rrezikoni të gaboni.

Akrepi

Nuk do të jetë dita më e mirë për të lindurit e kësaj shenje. Në dashuri, mund të përfshiheni në një situatë konfliktuale. Ju ngacmon disi shpirti i aventurës, sidomos sa i takon sferës erotike. Për ata që janë vetëm, dita nuk parashikon të reja të rëndësishme. Në sferën profesionale do të ketë një e premte e rëndësishme, për ata që punojnë në varësi ndaj dikujt.

Shigjetari

Kjo e premte do të jetë spektakolare në planin e ndjenjave. Mund të realizohen shumë ëndrra që keni në sirtar. Sfera e ndjenjave kërkon më shumë vëmendje dhe përgjegjësi. Nëse jeni të përfshirë në një lidhje të rëndësishme, përqendrohuni në nevojat e partnerit/es, duke e parë tjetrin në një dritë ndryshe. Ata që janë vetëm, janë më shumë të dhënë për të marrë se sa të japin, duke mos i dhënë shumë shtysë ndjenjave. Në punë, yjet ju furnizojnë me energji, duke ju shtyrë drejt nismave të suksesshme.

Bricjapi

Dita do të jetë perfekte si në fushën e ndjenjave edhe në përgjithësi. Vlerësoni më mirë këtë ditë, për të promovuar nisma të rëndësishme, të cilat kanë të bëjnë me romanticizmin. Për ata që janë vetëm, kjo do të jetë një periudhë shumë e bukur, gjatë së cilës do të ndiheni të dëshiruar. Një lidhje e re, do të jetë burimi kryesor i ndjenjave truaja. Në punë, ju pret një ditë shumë interesante, sidomos nëse jeni përfshirë në një aktivitet tregtar.

Ujori

Kjo do të jetë një ditë më shumë se e kënaqshme në fushën e ndjenjave, por me zhvillime mjaft intensive edhe sa i takon aktivitetit profesional. Në raportin në çift do të arrini që të kuptoni se personi që dashuroni është në intensitet të plotë me ju, duke shtuar edhe më shumë harmoninë. Të qenit të shpaguar emocionalisht, do ju motivojë dhe më shumë. Ata që janë vetëm, nëse janë përfshirë në një lidhje, duhet ta vlerësojnë më mirë. Në sferën profesionale, mund të jetë momenti i duhur për të ndryshuar një projekt i cili nuk po ecën siç duhet.

Peshqit

Dita nuk do të nisë ashtu siç e prisni. Sa i takon dashurisë, duhet ti kushtoni më shumë kohë sferës së ndjenjave, pasi mund ta keni lënë pas dore. Ata që janë vetëm, mund të jenë të pakënaqur me miqësitë që kanë, kështu që duhet të bëjnë ndryshime të ndjeshme. Në punë, kjo është periudha kur duhet të merrni masa, në mënyrë që gjithçka të shkojë më së miri. Nëse jeni të përfshirë në një aktivitet të pavarur, asi juaj nën mëngë do të jete fantazia./noa.al