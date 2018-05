Horoskopi i ditës

Dashi

Kjo e premte do ju gjejë disi të hutuar dhe përhumbur. Nëse jeni grindur me një familjar apo partnerin/en, kërkoni ballafaqim dhe gjeni gjuhën e dialogut. Në punë, priten zhvillime të rëndësishme.







Demi

Kjo ditë do të jetë mjaft produktive dhe do ju lejojë që të arrini marrëveshje dhe bashkëpunime shumë të rëndësishme për karrierën tuaj. Do të jeni të vendosur në atë që kërkoni dhe do të qëlloni në shenjë. Në dashuri kërkohet më shumë bashkëpunim me partnerin/en.

Binjakët

Kjo e premte do të jetë mjaft intensive dhe e lodhshme. Do të përballeni me tensione të shumta dhe do ju duhet të rrini të përqendruar maksimalisht për të mos rrezikuar. Nëse keni vështirësi apo fërkime në punë, mos u druani që të kërkoni ballafaqim me kolegët.

Gaforrja

Jeni në kërkim të një personi që të dijë t’iu kuptojë edhe vetëm me një shikim. Megjithatë horoskopi i kësaj dite sugjeron që të mos nënvlerësoni një miqësi të bukur, e cila ka të gjitha mundësitë që të kthehet në diçka më shumë. Jini më të kujdesshëm me shpenzimet.

Luani

Kjo do të jetë një ditë fundjave gjatë të cilës do të jeni luftarak, ndoshta për shkak të ndonjë tensioni në vendin e punës. Do të jeni shumë konkurrues, por ky është momenti kur duhet të dëgjoni më shumë dhe të limitoheni në veprime.

Virgjëresha

Sipas parashikimeve të fundit, gjatë kësaj dite duhet të jeni gati të menaxhoni një sërë pakënaqësish, sidomos nga pikëpamja profesionale. Në familje, do të arrini të rindërtoni marrëdhëniet, me një person të cilin nuk e shihni prej shumë kohësh.

Peshorja

Gjatë kësaj dite do të merrni përgjigje të cilat i prisnit prej kohësh dhe do të rishikoni çështje të lëna pezull. Parashikimi i kësaj të premteje kërkon që të jeni të gatshëm për të bërë një ballafaqim.

Akrepi

Një takim i papritur me një person të së kaluarës do ju bëjë mjaft euforikë, por në të njëjtën kohë do ju fusë në mendime. Kjo periudhë do të rezultojë mjaft pozitive dhe do të sjellë transformime të rëndësishme të cilat do ju lejojnë që të rigjeni harmoninë dhe ekuilibrin që kërkoni, si në punë, edhe në familje dhe dashuri.

Shigjetari

Gjatë kësaj dite do të jeni mjaft të hutuar dhe kjo gjë mund t’iu pengojë që të merrni sinjalet që do ju dërgohen, nga ana e një personi që pëlqeni. Ndërkohë në punë bëni mirë të jeni më të përkushtuar, sidomos nëse duhet të vini në jetë projekte të reja.

Bricjapi

Komunikimi juaj do ju lejojë që të bëni njohje tejet interesante. Në punë, do të ndiheni mjaft të frymëzuar, gjë që do të çojë në propozimin e projekteve të reja.

Ujori

Gjatë kësaj dite do të jeni mjaft konkurrues, ku do të fitoni beteja që i keni lënë mënjanë prej kohësh. Në dashuri, do të rikthehet entuziazmi dhe pasioni.

Peshqit

Mundohuni që ti jepni prioritet dialogut dhe dashurisë në familje, pasi mungesa e komunikimit mes jush mund të sjellë keqkuptime të mëdha. Mos u nxitoni në menaxhimin e situatave në punë. Maturia do ju nxjerrë në dritë.