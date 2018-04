Horoskopi i ditës

Dashi

Dashuria do të favorizohet sot dhe çiftet e reja gjithashtu do të kenë shumë mundësi për të përforcuar një bashkim që sapo ka filluar. Ju do të gjeni veten të rrethuar nga butësia! Beqarët do të jenë qendra e vëmendjes dhe do të mbledhin suksese si në jetën sentimentale ashtu dhe në biznes. Mërkuri në shenjën tuaj ju garanton një sukses të sigurt në çdo iniciativë ose projekt që dëshironi të ndërmerrni!

Demi

Edhe sot ju mund të mbështeteni në praninë e Venusit, planetit të ndjenjave që do t’ju japin emocione të mëdha dhe një bashkëpunim të fortë me partnerin/en. Takime me të vërtetë të jashtëzakonshme parashikohen edhe për beqarët. Marsi ju jep forcë të madhe dhe ju bën më shumë luftarak në aspektin profesional. Një zbulim i madh në vendin e punës së shpejti do t’ju bëjë të lumtur.

Binjakët

Ditë e pasioneve të mëdha dhe argëtimi, sot nuk mund t’i thuash jo rasteve të bukura për të përjetuar momente të paharrueshme dashurie. Mos u hutoni nga ngjarjet e papritura! Planeti i dashurisë do të jetë në gjendje të bëjë madje edhe mrekulli për ata që janë vetëm! Ju do të takoni njerëz të rinj të cilët do të jenë në gjendje t’ju ndihmojnë në aktivitetin ose profesionin tuaj. Mos humbisni mundësitë më të mira për sukses.

Gaforrja

Opozita e Marsit e bën komunikimin të vështirë dhe ju duhet të reflektoni dhe të rikuperoni energjitë për të vendosur në marrëdhënien në çift! Zemrat e vetmuara do të kenë në anën e tyre planetin e dashurisë që do të vendosë një person të posaçëm përpara tyre. Mërkuri i pafavorshëm krijon probleme sidomos në vendin e punës, megjithatë gjithçka do kalojë, do të vijnë kohë më të mira!

Luani

Sot, një Venus i pafavorshëm i zmadhon tensionet me partnerin/en dhe mund të përfundoni duke argumentuar pa ndonjë arsye të vërtetë. Mundohuni të qëndroni të qetë. Beqarët do të ndahen mes çështjeve të punës në vend dhe tensioneve në jetën private. Gjërat do të shkojnë shumë mirë në punë dhe do të keni mundësi të arrini rezultate të mëdha, veçanërisht nëse luani rol udhëheqës.

Virgjëresha

Nëse jeni në çift, më në fund do të keni mundësinë të sqaroni ndjenjat tuaja dhe të kuptoni nëse dashuria është e destinuar të zgjasë. Hapni një dialog sqarues me partnerin/en. Zemrat e vetmuara mund të bëjnë takime të rëndësishme dhe të jetojnë momente shumë pasionante. Favorizimi i Marsit ju jep mbështetje dhe në vendin e punës do të jeni në gjendje të kërkoni dhe arrini qëllimet e vendosura.

Peshorja

Vazhdoni të testoheni në dashuri dhe kur keni menduar të merrni frymë lirisht, vijnë keqkuptimet dhe grindjet. Beqarët do të jenë në gjendje të përqendrohen në ndjenjat e tyre dhe të lënë mënjanë mendimet e këqija. Tensionet me eprorët dhe kolegët do t’ju bëjnë nervozë, nuk është koha ideale për të ndërmarrë projekte dhe biznese të reja.

Akrepi

Nuk do të jetë një ditë e lehtë për ndjenjat. Për fat të keq, diskutime shumë të forta mund të bëhen edhe me partnerët të cilët, nëse nuk menaxhohen siç duhet, mund të çojnë në një krisje. Për beqarët ka ende kohë për të menduar për dashurinë. Komunikimi i mirë me kolegët dhe eprorët, mund t’ju hapë rrugë në horizonte të reja që do t’ju falin kënaqësi.

Shigjetari

Sot në planin sentimental ju duhet të përfitoni nga disa mundësi për të rregulluar gjërat me partnerin/en tuaj dhe për të sqaruar gjithçka që ka mbetur në pritje. Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të hedhin dritë mbi qëllimet e tyre për të ardhmen. Faza e punës është më shumë se kurrë pozitive dhe njohje të ndryshme ju presin.

Bricjapi

Dashuria shkon mirë, por përkundër gjithçkaje sot nuk do të ketë grindje dhe kontingjente të vogla. Dashuria e të dashurit/ës është e sigurt! Beqarët duhet të jenë të durueshëm dhe të mos heqin dorë, ata së shpejti do të takohen me personin e ëndrrave të tyre! Në punë sot ju do të tregoni të gjitha aftësitë tuaja dhe vendosmërinë që ju karakterizon. Përpjekjet tuaja së shpejti do të shpërblehen.

Ujori

Një ditë mjaft e komplikuar nga pikëpamja sentimentale. Rritje e tensionit me partnerin/en tuaj, veçanërisht nëse vazhdoni të shmangni disa tema, bëni mirë të komunikoni hapur! Lajme të shkëlqyera vijnë për beqarët, do të rizbulojnë entuziazmin dhe do të bëjnë njohje të reja. Perspektiva të reja në punë për të ardhmen, do të keni shanse të reja në të cilat mund të llogaritni fitime.

Peshqit

Një ditë për të jetuar nën shenjën e ndjenjave. Së fundi do të ketë një rimëkëmbje të mirë në fushën e dashurisë, Venusi ju ndihmon të sqaroni një situatë që ka qenë prej kohësh plot dyshime. Edhe beqarët mund të jetojnë një histori të re pa hezitim dhe të mbulojnë një marrëveshje. Jupiteri mbron nismat tuaja dhe do t’ju japë të gjithë forcën dhe energjinë që nuk keni nevojë të dorëzoheni./noa.al