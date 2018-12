Horoskopi i ditës

Dashi

Kjo e enjte do të sjellë një sërë të rejash për ju. Megjithatë yjet parashikojnë që me gjasë do të humbni mendjen, pas një dashurie të pamundur. Për gjithë ata që e kanë eksperiencë të dytë, këshillohet që të mos bëjnë për të dytën herë të njëjtin gabim.







Demi

Gjatë kësaj dite ka shumë mundësi që çdo dëshirë e juaja të manifestohet me sjellje provokuese. Tregohuni të kujdesshëm sidomos në vendin e punës. Në sferën e ndjenjave, planetet parashikojnë marrjen e vendimeve të papritura.

Binjakët

Gjatë kësaj dite mund të përfshiheni në debate me familjen tuaj, lidhur me çështje ekonomike. Në fushën e ndjenjave, parashikohet një zhgënjim i vogël. Ndërsa në sferën profesionale, duhet të shmangni investimet gjatë kësaj të enjteje.

Gaforrja

Nëse jeni në kërkim të partnerit/es ideale, gjatë kësaj dite mund të nisni një raport me një person të cilin e pëlqeni, dhe që do e ndjeni mjaft afër. Në sferën profesionale, parashikohen përmirësime të ndjeshme! Këshilla për ju është, që të mirëprisni çdo mundësi që do ju ofrohet.

Luani

Gjatë kësaj dite do të jeni me shumë fat në sferën profesionale dhe do të çoni deri në fund një punë shumë të rëndësishme. Ndërsa nëse jeni në kërkim të një angazhimi të ri, do të merrni një përgjigje pozitive. Në fushën e ndjenjave, parashikohen zhvillime pozitive.

Virgjëresha

Një çështje personale do ju përhumbë tërësisht dhe nuk do keni kohë për të menduar për gjëra praktike. Në sferën profesionale, parashikohen luhatje të vazhdueshme humori. Sa i takon fushës së ndjenjave duhet të bëni kujdes të mos përballeni me kritika, si pasojë e sjelljes suaj.

Peshorja

Ndjenjat gjatë kësaj dite rrezikojnë që t’iu përhumbin. Duhet të veproni në momentin e duhur dhe jo në bazë të instinkteve tuaja, sidomos në vendin e punës. Në dashuri, idetë tuaja do të përputhen plotësisht me ato të partnerit/es.

Akrepi

Gjatë kësaj dite do të jeni të përfshirë nga shqetësime lidhur me punën por jo vetëm. Në fushën e ndjenjave do të vendosni ta kaloni mbrëmjen në shtëpi, në shoqërinë e njerëzve tuaj më të dashur.

Shigjetari

Duhet të veproni me diplomaci, nëse doni të bëni për vete një person që e keni shumë përzemër. Në sferën profesionale do të keni shumë angazhime, të cilat do ju përhumbin.

Bricjapi

Ndikimet e planetëve gjatë kësaj dite parashikojnë disa vështirësi për të kaluar në sferën profesionale. Një dinakëri me të cilën do të përballeni do bëjë që ta keni të vështirë gjetjen e gjuhës së përbashkët me kolegët, shkruan noa.al. Në sferën profesionale, temperamenti juaj do ju përfshijë në një reagim impulsiv.

Ujori

Gjatë kësaj dite parashikohet një menaxhim i detajuar lidhur me një situatë që ju ka stresuar. Në punë, nuk do të shkëlqeni. Ndërsa në dashuri duhet të bëni më shumë, për të tërhequr partnerin/en.

Peshqit

Kjo e enjte sjell ndryshime të bujshme për të lindurit e kësaj shenje. Parashikohen njohje dhe shkëndija të reja. Pozitive do të jetë dita edhe për çiftet e konsoliduara prej vitesh. Afrimi i festave do ju ndihmojë që të bëni qartësi me veten tuaj./noa.al