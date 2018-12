Horoskopi i ditës

Dashi

Do të ketë një ndikim të favorshëm të yjeve në fushën e ndjenjave por edhe në atë profesionale. Do të përfshiheni në një periudhë mjaft pozitive në raport me javët e kaluara.







Demi

Fusha e ndjenjave dhe takimet e reja, do të jenë mjaft të favorshme gjatë kësaj të enjteje. Nga pikëpamja profesionale parashikohen zhvillime mjaft të frytshme.

Binjakët

Do të jeni të mbështetur nga prania e Hënës, e cila do të ndërveprojë në raportet ndërpersonale. Do të përfshiheni në një fazë jo shumë e mirë në fushën e ndjenjave.

Gaforrja

Duhet të mundoheni të lini pas shpine kritikat e të tjerëve dhe të merreni vetëm me aktualitetin. Bëni një “armëpushim” të brendshëm, si sa i takon çështjeve sentimentale edhe profesionale.

Luani

Do të gjeni konsensuse mjaft të dobishme sa i takon çështjes së ndjenjave. Do të tregoheni mjaft të ndjeshëm lidhur me problemet e të tjerëve, duke tentuar në të gjitha mënyrat që të bëheni të dobishëm.

Virgjëresha

Do të ketë një ndikim mjaft pozitiv të yjeve në fushën e ndjenjave. Ndërsa nga pikëpamja profesionale, duhet të zgjidhni disa problematika që janë në vijim.

Peshorja

Kjo e enjte do të jetë tejet pozitive në çdo drejtim si në fushën e ndjenjave edhe në punë. Parashikohen rritje të mëtejshme profesionale gjatë kësaj periudhe.

Akrepi

Të lindurit e kësaj shenje duhet të tregohen të kujdesshëm gjatë kësaj dite. Parashikohet të ketë rikuperim të ndjeshëm nga pikëpamja sentimentale lidhur me disa kritika.

Shigjetari

Mund të ziheni në befasi nga një reagim i papritur i një anëtari të familjes. Nëse doni të bëni diçka në mënyrë ndryshe, ky është momenti i duhur, shkruan noa.al. Mbrëmja parashikohet të rikthejë fuqinë tuaj.

Briçjapi

Kjo periudhë parashikohet mjaft pozitive nga pikëpamja profesionale. Po ashtu nuk përjashtohen mundësitë e frytshme nga pikëpamja sentimentale gjatë kësaj dite.

Ujori

Do të arrini të lini pas krahëve një periudhë mjaft delikate në çdo këndvështrim. Do të arrini të rigjeni forcë dhe energji si në sferën profesionale edhe në atë sentimentale.

Peshqit

Ndikimi i favorshëm i yjeve do të bëjë që të shkëlqeni gjatë kësaj të enjteje. Fusha e ndjenjave do të jetë më e favorizuara e ditës./noa.al