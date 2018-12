Horoskopi i ditës

Dashi

Dashuria: Ende pasiguri në disa histori dashurie, ndjenjat kthehen si një vorbull dhe ju ndiheni të lëkundër nga ngjarjet. Shikoni brenda vetes para se të merrni ndonjë vendim. Zemrat e vetmuara mund të jenë të zhgënjyera nga një mik/e që mendonte se ishte i/e besuar.







Puna: Ka kaq shumë mundësi për të filluar bashkëpunime të reja, për të kërkuar ato më të mirat për të ardhmen.

Demi

Dashuria: Situata e favorshme në dashuri, yjet ndihmojnë për të shuar çdo polemikë apo konflikt me të dashurin/ën, vetëm në këtë mënyrë mund të kaloni një ditë të qetë. Edhe për beqarët, yjet janë në favor dhe priten shumë lajme të mira.

Puna: Do të jetë e nevojshme të reflektoheni për disa investime që doni të bëni, sot ju do të keni kohë për të bërë gjithçka me qetësi.

Binjakët

Dashuria: Një ditë me telashe për shumë Binjakë. Një marrëdhënie sentimentale mund të shkatërrohet për shkak të indiferencës dhe mungesës së dialogut. Historitë që nuk kanë të ardhme duhet të ndërpriten. Edhe për beqarët yjet parashikojnë ndryshime.

Puna: Ju keni kapërcyer pengesat që ju dukeshin të pamundura dhe kjo ju bën të shihni gjërat pozitivisht.

Gaforrja

Dashuria: Edhe pse disa dallime e kanë karakterizuar marrëdhëniet tuaj në çift, kjo është dita për të hedhur gjithçka pas krahëve. Ju vetëm duhet të falni dashuri dhe kjo do ju bëjë më të bashkuar se kurrë! Beqarët do të duhet të lënë mënjanë pasiguritë dhe dyshimet nëse duan të hyjnë në zemrën e një personi.

Puna: Rezultatet e shkëlqyera të arritura nga profesioni juaj ju ka vënë në një humor të mirë. Gëzojeni këtë ditë të bukur.

Luani

Dashuria: Përveç disa keqkuptimeve të vogla, dita sot do të jetë e shkëlqyer dhe do të jeni të gatshëm për të ofruar diçka më shumë për të dashurin/ën. Kohë shumë e mirë edhe për beqarët, shumë do të gjejnë shpirtin binjak.

Puna: Një ditë ideale për të marrë në konsideratë atë që keni mbjellë, për momentin duket se gjithçka po shkon mirë.

Virgjëresha

Dashuria: ditë e rëndësishme për ata që janë në pritje të lajmeve, shans i mirë për ata që kanë diçka për të zgjidhur me partnerët dhe duan qartësi. Shanse të shkëlqyera edhe për beqarët, takime të reja dhe interesante, yjet premtojnë një të hënë me surpriza të mëdha!

Puna: Qetësia është zakonisht një nga cilësitë tuaja, por sot ju do të gjeni veten duke reflektuar në disa çështje që nuk po gjeni zgjidhje.

Peshorja

Dashuria: Hëna ju ndjek ju në dashuri dhe sot do të keni momente vërtet të paharrueshme. Yjet ende shpallin surpriza të tjera, të cilat së shpejti do të shfaqen para jush. Nëse jeni vetëm, do të keni shumë mundësi për të takuar njerëz me të cilët do të ndjeheni mirë.

Puna: Përpjekjet që vendosni në çdo fazë të projektit tuaj kanë sjellë rezultate të mira dhe mund të jeni krenarë për këtë.

Akrepi

Dashuria: Peshorja gjendet në sferën sentimentale dhe ju ndihmon për të menaxhuar ditën tuaj dhe të shihni shumë gjëra nga një pikë më optimiste. Surpriza të reja për zemrat e vetmuara, ata që do të duan të kenë një histori më parë duhet të mbyllin raportet me të shkuarën.

Puna: Gjatë javës keni qenë shumë e zënë me punë, sot është koha për pushim dhe relaksim, përfitoni nga kjo.

Shigjetari

Dashuria: Ditë pozitive për ju Shigjetar. Rrugë të hapura për ju që dëshironi të udhëtoni dhe të kaloni moment qetësie dhe relaksi me partnerin/en. Të entuziazmuar dhe kënaqur, beqarët po përgatiten të përjetojnë emocione të reja përpara festave.

Puna: Sot do të keni mundësi të shkëlqyeshme për të ndërmarrë rrugë të reja dhe më prestigjioze të karrierës.

Bricjapi

Dashuria: Marrëdhënia në çift paraqitet e qetë, dialogu dhe mirëkuptimi me të dashurin/ën nuk mund të shkojë më mirë, është padyshim një nga ditët tuaja më të mira. Beqarët do të jenë në gjendje të krijojnë njohje të reja dhe të mendojnë edhe për më tepër!

Puna: Yjet vazhdojnë t’ju mbështesin ju dhe mund të takoni njerëz që do të hapin dyert për punët tuaja.

Ujori

Dashuria: Ujorët do të jenë pak të trishtuar dhe madje mund të fyejnë gjysmën tjetër me fjalime të përsëritura. Merrni një vendim, mos hezitoni! Sot beqarët mund të zhgënjehen nga dikush nga i cili ata prisnin shumë më tepër.

Puna: Sot keni nevojë të reflektoni gjatë për të vazhduar me shpejtësi të plotë aktivitetin e punës që ju pret.

Peshqit

Dashuria: Yjet këshillojnë që të gjeni kohën për t’ja kushtuar personit tuaj të zemrës pasi kohët e fundit e keni lënë disi pas dore. Planetet ju mbështesin në zgjedhjen tuaj. Beqarët do të vazhdojnë të krijojnë njohje pa fund dhe mund të krijojnë edhe lidhje.

Puna: Ju keni pasur mundësi që jeni ende duke i marrë parasysh, mos i humbisni ato që mund të jenë pozitive.