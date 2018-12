Horoskopi i ditës

Dashi

Dashuria: Sot ju nuk do të jeni në gjendjen tuaj më të mirë dhe këtë do e kuptoni që në mëngjes! Gjithçka duket se duhet të presë, madje edhe ndjenjat kanë nevojë për një pushim. Parashikime të mira për beqarët që janë duke kërkuar për dashuri të reja.







Puna: Ju jeni të shqetësuar për të marrë përsipër punë të vështira, dhe për t’u përballur me të gjitha sfidat, por vetëm kujdesuni që të mos i detyroni gjërat.

Demi

Dashuria: Një Hënë spektakolare ju kthen përsëri në këmbë dhe ju ngre entuziazmin. Ju do të jeni dinamik dhe të shkëlqyeshëm, një pikë referimi e vërtetë për partnerin/en. Nëse jeni vetëm dhe kërkoni shpirtin binjak, ju keni të gjitha kërkesat e nevojshme për ta bërë këtë ditë të veçantë.

Puna: Shkathtësia juaj do të jetë një ndihmë e madhe në punën tuaj dhe do t’ju japë përparësi ndaj të tjerëve.

Binjakët

Dashuria: Dashuria luhatet, sot ju do të detyroheni të rishikoni disa projekte që keni pasur në progres ose madje t’i eliminoni ato. Mos kini frikë të merrni vendime. Aventura të reja vijnë për beqarët, perspektiva të shkëlqyera për të takuar njerëz interesantë.

Puna: Pengesat e ndryshme dhe problemet e punës do të kërkojnë vëmendjen tuaj. Kthehuni te faktet dhe shmangni bërtitjen.

Gaforrja

Dashuria: Neptuni sot në opozitë ndërlikon veçanërisht marrëdhëniet, kryesisht ato në sferën sentimentale. Vëmendja për çështjet urgjente do të bëjë që ju të neglizhoni partnerin/en, duke tërhequr disponimin e tij/saj të keq. Beqarët do të jenë në gjendje për të forcuar një miqësi që është humbur me kalimin e kohës.

Puna: Një mik do t’ju ndihmojë të kryeni një projekt që ju intereson shumë, të vazhdoni pa vonesa.

Luani

Dashuria: Dashuria sot nuk është problem, ndoshta është karakteri juaj i introvertuar dhe i dyshimtë që e bën gjithçka të komplikuar. Merrni një pushim për të shplodhur mendjen tuaj dhe për të parë situatën në mënyrë të qartë. Ditë e komplikuar për beqarët, ju do të rikuperoni qetësinë në mbrëmje.

Puna: Mungesa e diplomacisë tuaj mund t’ju kishte futur në një situatë të turpshme. Merrni përgjegjësitë tuaja.

Virgjëresha

Dashuria: Përpara se të merrni vendime të caktuara, dëgjoni mendimet e njerëzve që besoni dhe të cilët tashmë janë përballur me të njëjtat përvoja. Takime interesante dhe njohje të reja për të gjithë ata persona që janë vetëm he në pritje për aventura.

Puna: yjet favorizojnë nismat në vendin e punës, madje edhe ato më ambicioze. Kini parasysh investimet e reja.

Peshorja

Dashuria: Ngadalësoni ritmet e përditshme dhe tregoni veten gjithëpërfshirës dhe në dispozicion për të gjithë, sidomos me personin pranë jush. Tregohuni më pak kritikë. Nëse jeni vetëm ju do të jeni të mbrojtur nga një kuadër i favorshëm astral që do ju ofrojë njohje të reja dhe të papritura.

Puna: Yjet sugjerojnë të tregoheni korrekt sot në punë, pasi gjërat nuk do shkojnë shumë mirë, ashtu si ju mund t’i keni planifikuar.

Akrepi

Dashuria: Sot, mjedise të shkëlqyera për ndjenjat dhe madje edhe gjendja shpirtërore do të jenë të larta, në sajë të tranzitit të Hënës që ndihmon për të vënë gjërat në rregull! Çështjet duhet të zgjidhen për beqarët, gjithmonë në qoftë se ju e dini atë që dëshironi.

Puna: Dikush tani do të kthehet prapa t’ju tregoj një qëndrim armiqësor. Mos e humbni disponimin tuaj të mirë.

Shigjetari

Dashuria: Ju jeni duke u përpjekur për të përcaktuar diçka, por ajo ende duket abstrakte. Hëna ju bën thirrje të miratoni një sjellje të rezervuar në dashuri. Beqarët nuk duhet të përpiqen për të dëgjuar thashetheme krijuar nga dikush për të vënë ato në një dritë të keqe.

Puna: Ju do të duhet të keni guximin për të shkuar gjatë gjithë rrugës për të marrë atë që ju dëshironi. Jini diplomatik.

Bricjapi

Dashuria: Falë aspekteve të mira me Venusin dhe Diellin, Hëna në shenjë ju jep kuptim praktik dhe efikasitet. Të gëzuar dhe entuziast, ju gjithashtu do ta përkrahni partnerin/en tuaj në një mënyrë shumë të shkëlqyer. Lajm i mirë për ata që janë vetëm, takime interesante për të gjithë!

Puna: Bashkëpunimi do të jetë fjala kryesore e kësaj dite. Mund të ketë edhe vendime të vështira për t’u bërë.

Ujori

Dashuria: Sot as që do përpiqeni të fshehni atë që mendoni për partnerin/en, por do përpiqesh të tregosh mendimin tënd në dritën më të mirë të mundshme. Beqarët do të duhet të përballen me një sqarim në familje dhe t’u tregojnë atyre me guxim dhe vendosmëri.

Puna: Disa situata të pashmangshme mund të programohen për t’u zgjidhur, por kjo do të kërkojë më shumë aftësi.

Peshqit

Dashuria: Në fushën sentimentale, mos vazhdoni të shtyni një vendim që ka pritur gjatë që të merret. Ju nuk do të bëni asgjë, por ta bëni atë edhe më të vështirë. Flirte të mundshme për beqarët, simpatia dhe besueshmëria do të jenë katalizatori i vërtetë.

Puna: Ju mund të bëni shumë për të bërë përmirësime në mjedisin tuaj të punës, por mos lini pas dore edhe nevojat e kohës së lirë./noa.al/