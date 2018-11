Horoskopi i ditës

Dashi

Dashuria: kjo është një ditë e rëndësishme për të dashuruarit, ju duhet t’i kushtoni vëmendje partnerit/es. Jeta afektive përmirësohet për shumë nga shenjat dhe rezervon hedhjen e hapave të reja. Beqarët do të pushtohen nga një frymë inovative që do t’i bëjë ata interesantë.







Puna: Në raportet e punës, fillime të reja gjithashtu mund të arrijnë. Për ata që kërkojnë diçka të re, priten kërkesa hyrëse.

Demi

Dashuria: Për ndjenjat, nëse keni pasur një problem tani mund ta kapërceni, në këtë moment disa marrëdhënie mund të jenë në kontrast. Beqarët do të duhet ende të presin për dashurinë, mund të ketë së shpejti disa surpriza.

Puna: Në punë mbroheni nga yjet. Propozimet janë të rëndësishme.

Binjakët

Dashuria: Në nivelin e dashurisë sot ka vështirësi, mund të ndjeni një lodhje të caktuar që nuk do të bëjë mirë për marrëdhëniet. Dashuritë për beqarët mund të shfaqen gjatë disa udhëtimeve, shfrytëzojini ato në favorin tuaj.

Puna: Disa njerëz mund të shqetësohen nga puna juaj, përpiquni të shmangni diskutimet.

Gaforrja

Dashuria: Në dashuri mund të keni kundërshtime me të dashurin/ën tuaj, më mirë përpiquni të bëni gjërat me kujdes. Fundjava do të sjellë përmirësime. Sot, beqarët do të jenë më në dispozicion me miqtë dhe familjen.

Puna: Në punë, ndiheni pak të shqetësuar, por mos u dorëhiqni tani, qëllimet janë të ngushta.

Luani

Dashuria: Në nivelin sentimental, është një kohë më e mirë për të bërë zgjedhje në pikëpamje të së ardhmes. Por nëse nuk merrni iniciativën, nuk mund të prisni që dikush ta bëjë atë për ju. Zhgënjime në dashuri për beqarët, jo gjithçka shkon ashtu siç duhet.

Puna: Në punë, nëse keni ndonjë aktivitet në fjalë, mund të vini re gjithashtu një rritje në të ardhurat, kjo edhe falë Jupiterit.

Virgjëresha

Dashuria: Sot ju do të duhet t’i kushtoni vëmendje diskutimeve me të dashurit tuaj, ju mund të shkoni të grindeni rreth çështjeve të parëndësishme. Për beqarët, mundësitë do të jenë të kufizuara dhe mund të ketë takime miqësore shumë të thella.

Puna: Në nivelin e punës projektet e reja kërkojnë më shumë përpjekje, por gjithashtu do të lënë përfitime të mira.

Peshorja

Dashuria: Sa për ndjenjat Venusi në shenjë mund të rezervojë surpriza shumë interesante, dikush mund të ndërmarrë diçka edhe më shumë. Beqarët do të përjetojnë momente tensioni për t’u menaxhuar me diplomacinë dhe qartësinë.

Puna: Një fundjavë e zënë ju pret në punë. Yjet ju ftojnë për të bërë gjërat me qetësi.

Akrepi

Dashuria: Për ndjenjat do të jetë një ditë shërimi, nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi, gjithashtu gjithçka mund të kapërcehet javën tjetër. Beqarët po kalojnë një periudhë rilindjeje, ata mund të arrijnë diçka të rëndësishme.

Puna: Në nivelin e punës ekzistojnë shanse të mira për lidhjen e një marrëveshjeje. Marsi është i favorshëm.

Shigjetari

Dashuria: Në çështjet e dashurisë shmangni shumë shqetësime, diskutimet që mund të lindin mund të jenë të parëndësishme dhe me pak rëndësi. Jini më pak të pafytyrë. Siguri të reja për beqarët dhe dëshira të mira për dashurinë, gjithçka mund të ndryshojë papritur.

Puna: Në punë, sfidat dhe angazhimet e reja duhet të tejkalohen, përballë vendosmërisë.

Bricjapi

Dashuria: Sot, në nivelin e dashurisë, mund të bëni edhe zgjedhje të mëdha, por gjithçka varet nga kush shkoni dhe sipas dëshirave të të dyve. Nëse doni të njëjtat gjëra, atëherë është e realizueshme gjithçka. Beqarët do të duhet të përpiqen të kapërcejnë frikën e tyre, gjithçka do të jetë për të mirë.

Puna: Mundësitë e reja nuk përjashtohen në punë, por ju duhet të relaksoheni për disa ditë të paktën.

Ujori

Dashuria: Sot ju do të jeni shumë romantik dhe do të keni dëshirë të kaloni një ditë me gjysmën e ëmbël. Mbrëmja është gjithashtu e shkëlqyer. Për beqarët, ditë e favorshme për takime të reja. Do të ketë njohje të reja dhe disa flirte do të vijnë.

Puna: Në punën tuaj i kushtoni vëmendje disa aktiviteteve që nuk janë emocionuese për ju, ju gjithashtu mund të hasni probleme.

Peshqit

Dashuria: Një ditë e shkëlqyer për ndjenjat, Hëna në shenjë së bashku me Marsin sjell momente të rëndësishme për ty dhe definitivisht ndikon në emocionet tuaja. Neptuni në shenjë më të mirë të funksioneve të tij dhe shtyn beqarët tek sentimentalizmi dhe për të bërë shpërthime emocionuese emocionale.

Puna: Në punë ju keni shumë gjëra për të bërë dhe për të organizuar, por periudha ju lejon të zhbllokoni diçka të re. /noa.al/