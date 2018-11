Horoskopi i ditës

Dashi

Do të jeni të gatshëm që të bëni disa ndryshime, sidomos nëse nuk ndiheni plotësisht të kënaqur me rezultatet e arritura në vendin e punës. Mund të jepni shumë më shumë dhe për këtë arsye disa propozime që kanë të bëjnë me udhëtime dhe zhvendosje, do ju duken shumë interesante. Këshillohet veçse që të jeni më të kujdesshëm me shpenzimet.







Demi

Ndonëse ndiheni të mbushur me përgjegjësi, të angazhuar dhe me plotë probleme, parashikohet një ditë mjaft me fat nga pikëpamja sentimentale. Do të kaloni kohë cilësore me një person që ju intereson dhe që do ju lejojë që të forconi lidhjen tuaj. Këshillohet që të mos jeni të ndrojtur.

Binjakët

Në këtë moment do të keni një sërë rezervash të cilat do të mund ti shfrytëzoni në vendin tuaj të punës. Megjithatë parashikohen disa keqkuptime, të cilat do ju tensionojnë. Mos i mbani gjërat përbrenda, por diskutoni hapur për të arritur kompromise të rëndësishme. Në dashuri do të ketë diskutime.

Gaforrja

Parashikohet një ditë e cila ju mundëson që të rigjeni harmoninë dhe stabilitetin në vete. Edhe fiziku juaj do të rigjejë sigurinë dhe pozitivitet, ku do të ndiheni të mbushur me energji. Lini mënjanë disa tensionet e kota.

Luani

Jeni të tensionuar dhe kjo bën që të mos keni aspak tolerancë edhe ndaj gjërave të vogla. Do të jeni të gatshëm të provokoni që të gjithë ata që ju rrethojnë, por kjo sjellje mund të rezultojë e rrezikshme për të gjithë bashkëpunëtorët tuaj. Nëse keni dyshime ose ankthe, flisni hapur me ata që duhet. Parashikohen zhvillime mjaft interesante.

Virgjëresha

Do të jeni mjaft triumfator dhe kjo gjë në sajë të guximit tuaj, gjë që do të shpërblejë sforcimet e bëra në vendin e punës. Kontakte dhe bashkëpunime të reja janë fare pranë. Këshillohet vetëm që të jeni më të pranishëm në jetën në çift.

Peshorja

Parashikohet një ditë e cila nuk ju sheh në humorin e duhur. Ndoshta ka disa keqkuptime të cilat nuk arrini që ti zgjidhni me familjen ose partnerin/en dhe kjo fazë pasigurisë ju bën nervoz dhe të dekurajuar. Këshillohet që të jeni ju që të hidhni hapin e parë.

Akrepi

Ky është momenti për të treguar realisht se si jeni “gatuar”, sidomos në raport me ata që ju kanë provokuar dhe nuk kanë besuar në punën tuaj. Do të jeni të fortë, të pavarur dhe dinamik dhe për këtë arsye parashikohen fitore të mëdha.

Shigjetari

Mundohuni të zhdukni gjithë problemet që keni në vendin e punës, pasi tërheqja e tyre në familje ose dashuri, mund të shtojnë problemet. Ky është momenti për të menduar më shumë për veten dhe ndjenjat tuaja.

Bricjapi

Keni ndërmarrë një rrugëtim të vështirë dhe plotë pengesa por do të dini të jeni të fortë dhe kokëfortë mjaftueshëm sa për të përballuar çdo problem në mënyrën e duhur. Një projekt i ri krijues, do ju dhurojë emocione të mëdha.

Ujori

Në këtë moment jeni në një fazë të ngadaltë, ku do të jeni të lodhu dhe shpesh do të ndiheni të mbështetur siç duhet nga kolegët tuaj dhe familja. Horoskopi i kësaj dite parashikon mundësi të mira për ti dhënë një shtysë të rëndësishme jetës suaj, si nga pikëpamja sentimentale edhe profesionale, shkruan noa.al. Duhet vetëm të jeni kurajoz.

Peshqit

Do të ndjeni të surprizuar lidhur me një vizitë të papritur e cila do ju bëjë euforik dhe melankolik në të njëjtën kohë. Një rikthim pasioni ose miqësie nga e kaluara mund të rilind sërish. Shmangni ballafaqimin me kokëfortësi lidhur me disa çështje profesionale, dhe jini sa më diplomatë./noa.al