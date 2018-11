Horoskopi i ditës

Dashi

Do të ndiheni të frymëzuar dhe kjo gjë do ju lejojë që të rifitoni ritmin në vendin e punës, ku parashikohet të ketë propozime dhe bashkëpunime të reja interesante. Në dashuri nuk keni nevojë për të tërhequr vëmendje, pasi kjo është periudha më e favorshme për ndjenjat.







Demi

Parashikohen disa sfida interesante të cilat do ju bëjnë më karizmatik dhe kjo gjë do ju lejojë që të rrethoheni nga aleatë të vlefshëm. Bëni kujdes me shëndetin, pasi mund të ndiheni të këputur.

Binjakët

Kjo është një periudhë e cila do ju vendosë në provë lidhur me sfida sentimentale të rëndësishme. Nëse keni nisur një lidhje prej pak kohësh, ky është një moment shumë i rëndësishëm për të forcuar raportin tuaj. Këshillohet që të bëni kujdes me shpenzimet, pasi kjo e premte do ju gjejë dorëshpuar.

Gaforrja

Mundohuni që të bëni gjithçka që mundeni për të mos rënë pre e provokimeve në punë. Kjo pasi do të keni disa projekte premtuese, për të cilat nuk duhet të humbni kohë. Mbrëmja parashikohet të jetë mjaft pasionante.

Luani

Kjo e premte ju fton që të guxoni më shumë, pasi kjo është një periudhë e cila favorizon guximtarët. Projekte të reja do ju dhurojnë kënaqësi të mëdha, por duhet të jeni të gatshëm që të bëni një ndonjë sakrificë më shumë.

Virgjëresha

Mos u lodhni shumë pasi kjo fundjavë do ju gjejë mjaft nervoz, për shkak të ndonjë keqkuptimi të vogël me partnerin/en apo familjen. Në vendin e punës do të spikasni, por mos lejoni që të tjerët të përfitojnë prej jush.

Peshorja

Parashikohet që gjatë kësaj të premte të keni një mbrëmje romantike, e cila do ju dhurojë emocione të forta. Do të keni mundësi të bëni për vete një person që e keni përzemër, thjeshtë duke u hapur më shumë. Mbrëmja sjell një surprizë të këndshme.

Akrepi

Kjo ditë do të shërbejë si një trampolinë shumë e mirë për të nisur një rrugëtim profesional të ri. Megjithatë mundohuni që të merrni më shumë kohë, për të pushuar më shumë, shkruan noa.al. Këshillohet që të veproni me sa më shumë diplomaci dhe të gjeni kompromise të rëndësishme në dashuri.

Shigjetari

Do të keni mundësi që në vendin e punës të shfaqni një autoritet të madh, dhe gjithçka në sajë të një roli të ri që keni marrë së fundmi. Megjithatë duhet të veproni me sa më shumë diplomaci, në mënyrë që të garantoni një atmosferë të qetë në vendin e punës. Ndërsa nga pikëpamja sentimentale, do të jeni të mbushur me dyshime.

Bricjapi

Do të keni të bëni me kolegë tendenciozë të cilët do ju pengojnë jo pak në ritmin e punës. Megjithatë mundohuni që të përqendroheni më shumë në prioritetet tuaja. Në dashuri do të jeni shumë të përkushtuar dhe për këtë arsye parashikohet një fundjavë romantike.

Ujori

Rrini larg çështjeve të cilat nuk ju bindin, sidomos gjatë kësaj periudhe ku do ju duhet të rigjeni harmoninë, stabilitetin dhe bashkëpunimin në çift. Kjo e premte do të ofrojë mundësi të mira për ata që janë vetëm.

Peshqit

Shfrytëzoni më mirë aftësitë tuaja komunikuese për të arritur marrëveshje të reja të frytshme, të cilat do ju lejojnë që të përmirësoni rezultatet në vendin e punës. Lini mënjanë tensionet dhe “luftën” në familje, pasi çdo keqkuptim mund të zgjidhet fare mirë nëpërmjet ballafaqimit./noa.al