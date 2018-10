Horoskopi i ditës

Dashi

Do të merrni një lajm të mirë, i cili do ju bëjë tejet euforik, sidomos nëse jeni të përfshirë në një projekt të rëndësishëm. Gjatë kësaj dite duhet të jeni më të dashur dhe të pranishëm në familje ose në raportin në çift.







Demi

Do të ndjeni dëshirën për të dalë nga rutina juaj, sidomos nëse nuk jeni plotësisht të kënaqur me aktivitetet me të cilat po merreni. Nëse jeni në prag të nisjes së një projekti të ri, kërkoni më shumë mbështetje nga ana e familjes.

Binjakët

Do të keni mundësi që të merrni konfirmime të rëndësishme në punë dhe kjo gjë do ju japë më shumë liri dhe përgjegjësi. Duhet të jeni të hapur ndaj një ballafaqimi, pasi mund të zbuloni strategji interesante për të përmirësuar të gjithë projektet tuaja. Në dashuri do të jeni konfuz.

Gaforrja

Duhet të mbështeteni tek bashkëpunëtorët tuaj dhe të mbyllni një negociatë të rëndësishme. Do ta gjeni veten mjaft të kënaqur. Diskutoni çdo dyshim, para se të merrni vendime të rëndësishme.

Luani

Jini optimist pasi do të keni çdo gjë që ju duhet për të arritur objektivat tuaja. Lini mënjanë krenarinë dhe frikën se mos gaboni, dhe jini më të pranishëm në dashuri.

Virgjëresha

Parashikohet një ditë mjaft intensive e cila do ju sjellë një sërë frytesh. Këshillohet që të mos jeni shumë impulsiv në dashuri, ose në të kundërt rrezikoni që të vini në vështirësi partnerin/en.

Peshorja

Jeni në një fazë rebelimi, ku do të vini në diskutim çdo pikëpamje të jetës suaj. Duhet jeni të fortë dhe kjo gjë do ju ndihmojë si në punë edhe në dashuri. E enjtja favorizon mjaft takimet.

Akrepi

Shpesh prireni që të jeni shumë të tensionuar ndaj kundërshtive me të cilat haseni, por në këtë moment është e rëndësishme të mos përfshiheni nga paniku. Intuita e mirë do ju vijë në ndihmë. Dashuria do të jetë një sektor mjaft i favorizuar gjatë kësaj dite.

Shigjetari

Do të mbeteni të befasuar nga sjellja e një kolegu tuaj. Motivimi i bashkëpunëtorëve është mjaft i rëndësishëm, për të ruajtur një klimë produktive dhe të qetë. Në dashuri do të jeni në kërkim të më shumë qetësie.

Bricjapi

Kjo ditë do ju gjejë në humor shumë të mirë dhe do të jetë ky pozitivitet ai që do të favorizojë të gjitha takimet tuaja. Këshillohet që të jeni më kurajoz dhe të pavarur në vendin e punës. Rifutja në lojë do ju dhurojë një sërë mundësish të frytshme.

Ujori

Këshillohet që të rishikoni mënyrën tuaj të sjelljes. Kjo pasi sjellja juaj do të ndikojë lidhur me takimet apo negociatat e rëndësishme që duhet të çoni deri në fund.

Peshqit

Do të ndiheni të lënë pas dore dhe për këtë arsye do të jeni në kërkim të pikave të reja të referimit. Mos u përfshini në aventura të reja për ndjenjat tuaja, pasi në këtë moment do të jeni shumë emotiv dhe nervoz./noa.al