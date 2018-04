Horoskopi i ditës

Dashi

Disa nga bashkëpunëtorët tuaj mund të kenë nevojë për mbështetjen tuaj profesionale. Jini të kujdesshëm, të gatshëm dhe diplomatë, si dhe mundohuni që të shmangni çdo keqkuptim të mundshëm. Në dashuri priten disa transformime të rëndësishme.





Demi

Fundjava intensive që keni lënë pas, do bëjë që në fillim të javës të ndesheni me të papritura në punë. Megjithgtë mos u dekurajoni, pasi intuita juaj premton gjetjen e zgjidhjeve të rrufeshme. Nëse në dashuri ka konkurrueshmëri, jini të gatshëm për të luftuar për personin që dashuroni.

Binjakët

Tregohuni të matur dhe të kujdesshëm në këtë fillimjavë, sidomos nëse keni çështje ekonomike që presin zgjidhje. Priten shqetësime në familje ose në raportin në çift. Bëjini sytë katër!

Gaforrja

Kjo e hënë do të jetë një ditë e madhe suksese, kështu që jini të gatshëm për të programuar aktivitete të reja, të cilat premtojnë shumë për karrierën tuaj. Ndërsa nga pikëpamja e ndjenjave, situata do të jetë e zbehtë. Disa dyshime, duhen zgjidhur sa më parë të jetë e mundur.

Luani

Jini gjithmonë sa më të kujdesshëm dhe të matur, veçanërisht nëse keni marrë përsipër një projekt të ri. Në dashuri, do të lindë një dëshirë e pashpjegueshme, e cila do ju bëjë shumë impulsivë.

Virgjëresha

Takime të reja në punë, premtojnë krijimin e aleancave të reja dhe bashkëpunimeve të rëndësishme. Përqendrohuni gjithmonë në objektivat tuaja dhe mos lejoni që polemikat t’iu pengojnë të bëni punën ashtu siç duhet. Sa i takon dashurisë, gjatë kësaj të hëne, raporti do të jetë i qetë.

Peshorja

Mos u tregoni shumë kritikë dhe të ashpër, në raport me partnerin/en, sidomos, nëse keni pasur tensione të vogla gjatë kohëve të fundit. Në këto moment, polemikat nuk janë aspak produktive. Atmosfera profesionale paraqitet e qetë.

Akrepi

Një miqësi apo një bashkëpunim i ri porfesional, mund të transformohet në një raport më të thellë dhe emocionues. Mos kini frikë të humbni kontrollin dhe ta lini veten të rrëmbeheni nga ndjenjat, sidomos, nëse jeni zhgënjyer më parë. Ky është një moment i mirë, për të shkruar një kapitull të ri, të jetës suaj në çift.

Shigjetari

Intuita e duhur do ju lejojë që të arkivoni me sukses, të gjithë problematikat që gjatë ditëve të fundit, ju kanë futur në krizë në vendin e punës. Jini kurajozë dhe optimistë, në mënyrë që të motivoni në mënyrën e duhur, edhe kolegët tuaj. Në dashuri situata paraqitet harmonike.

Bricjapi

Tregohuni të gatshëm për të marrë lajme interesante nga pikëpamja profesionale. Një rol i ri mund t’iu lejojë që të fitoni të gjithë kohën që keni humbur. Kjo ditë sugjeron që të jeni sa më diplomatë në raport me kolegët, si dhe shmangni imponimin e mendimeve.

Ujori

Mos u druani të tregoheni luftarak dhe autoritar, sidomos nëse ju duhet të mbroni një projekt tuajin. Dashuria shkon më së miri, por duhet të qartësoni pikat tuaja të referimit, në mënyrë që të sillni më shumë stabilitet në çift.

Peshqit

Nisja e javës do të jetë mjaft intriguese si nga pikëpamja profesionale edhe ajo sentimentale. Ndërmarrja e aventurave të reja është e mundshme, por duhet të jeni të gatshëm që të hidhni hapin e parë. Mbrëmja do të jetë shumë e mirë, për t'u kaluar me familjen.