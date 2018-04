Horoskopi i ditës

Dashi

Venusi në dashuri do të japë pasion dhe kuptim të madh, por edhe disa konfrontime të nxehta mes çifteve. Do të reflektoni për të tashmen tuaj dhe do të ngjitni përfundimet tuaja. Beqarët do të jetojnë një fundjavë të qetë dhe do të qëndrojnë larg nga problemet. Ditë vendimtare për marrëveshjet e reja financiare, shumë mundësi punësimi për ata që janë në kërkim të ndryshimeve.





Demi

Sot ju duhet të kaloni disa orë me partnerin/en tuaj për t’u ndjerë më të fortë se kurrë! Në një ditë si kjo ju me të vërtetë dëshironi të ndaloni kohën! Beqarët do të jenë të palodhur sot dhe do të jenë të vendosur për njohje të reja. Disa zhgënjime të këqija nga një koleg pune do t’ju lënë të hutuar, por vazhdoni në rrugën tuaj.

Binjakët

Jupiteri ju jep një ditë plot kënaqësi profesionale, por në të njëjtën kohë ju shkoni kundër të tanishmes me të dashurit tuaj. Merrni hapësirën e nevojshme. Zemrat e vetmuara do të jenë të vetëdijshme se për të gjetur shpirtin binjak do të duhet kohë, por shikoni për të! Do të merrni vlerësime pozitive në fushën profesionale, por nuk duhet të ndaloni projektet tuaja.

Gaforrja

Nuk do të ketë grindje dhe pakënaqësi mes çifteve. Dialogoni dhe paraqitni arsyet tuaja për çdo paqartësi, por mos u bëni shumë këmbëngulës! Ditë shumë interesante në dashuri për beqarët të cilët do të fluturojnë lule më lule. Duke pasur parasysh një investim të rëndësishëm dhe mundësi të reja profesionale, komunikimi juaj do t’ju ndihmojë shumë.

Luani

Marsi do të argëtohet duke j’ua bërë jetën të pamundur, por energjia juaj do të jetë në gjendje të kthejë çdo situatë në pozitive. Kuptim i fortë në çift, me pasionin që ju rrethon! Për beqarët sot do të jetë një ditë e veçantë, një person do të tërheqë vëmendjen tuaj. Serioziteti profesional për ju vjen para së gjithash dhe kolegët e dinë se mund të keni besim. Priten bashkëpunime të shkëlqyera.

Virgjëresha

Në këtë fundjavë ju do të rikuperoni marrëdhënien në çift dhe do të jeni të pasionuar në dashuri dhe bashkëpunëtorë më shumë se kurrë. Miqësia do të forcohet gjithashtu. Surpriza vijnë edhe për beqarët, Mërkuri do të sjellë mundësi të reja për ju për të takuar njerëz interesantë. Do të jetë një e shtunë e lodhshme në punë, por e mbushur me kënaqësi. Situata juaj ekonomike po shkon shumë mirë.

Peshorja

Dita do të fillojë pa shumë entuziazëm, por do të arrini në mbrëmje me një zemër plot emocione. Ju do të braktisni veten në bukurinë intriguese të të dashurit/ës tuaj! Fundjavë plot dashuri për beqarët, yjet do të sjellin një stuhi të vërtetë emocionesh. Përgjigje të rëndësishme do të merrni në punë, mundësitë e mira nuk do i humbisni.

Akrepi

E shtuna e qetësisë dhe relaksimit të madh, ju do t’i kushtoni vetes gjëra të këndshme dhe kënaqni disa nga dëshirat tuaja. Edhe lidhja do të jetë më solide se sa pritej. Beqarët do të duhet të rishqyrtojnë një ndjenjë, përpara se të ndërmarrin vendime. Ditë e pakëndshme, sot do të dëshironi të bëni një pushim dhe të largoheni nga çështjet e punës.

Shigjetari

Do të jeni plot me vendosmëri dhe entuziazëm dhe me Venusin në shenjë do të tregoni ndjenjat tuaja pa vonesë. Nuk do të tërhiqeni, për çfarë do t’ju kërkohet. Ditë relaksi me surpriza tërheqëse për beqarët, përfitoni nga ky moment magjik! Në punë gjithçka po shkon mirë, do të zgjidhni çdo goditje të vogël në kohën e duhur.

Bricjapi

Ditë me ulje dhe ngritje, marrëdhënia në çift ndikohet nga pakënaqësia e përgjithshme që ju përshkon dhe nervozizmi që sillni në shtëpi. Historitë më të forta do të vazhdojnë me entuziazëm të përtërirë. Beqarët do të synojë planifikimin e fundjavës. Puna ju rezervon mundësi të mëdha, do dini si të kapni ato më të mirat.

Ujori

Sot buzëqeshja juaj do të jetë ngjitëse. Venusi mbron sferën e dashurisë, historitë vazhdojnë të rriten për ata që tashmë kanë një partner/e dhe do të kenë projekte të rëndësishme në të ardhmen. Arritje të mëdha edhe për ata që janë të vetëm, fundjava premton emërime intensive! Rezultate të shkëlqyera profesionale, Jupiteri mbron financat tuaja dhe ju lejon të bëni edhe blerje të çmendura.

Peshqit

Sot lodhja do të mbizotërojë dhe do t'ju bëjë të ndiheni të zbrazët, të paaftë për të treguar dashurinë dhe ndjenjat. Shpjegojini të dashurit/ës tuaj se si duhet të shmangni keqkuptimet. Ditë me fat për beqarët, takime të reja dhe flirtime. Ju keni bërë mjaft në punë, rezultatet do të jenë të kënaqshme.