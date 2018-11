Historiani publikon dokumentin: Mid’hat Frashëri kërkoi nga gjermanët armatosjen e Ballit Kombëtar

Historiani Mariglen Kasmi i ftuar në “Arena” në Ora News, publikoi një dokument sipas të cilit Mid’hat Frashëri kishte kërkuar ndihmën e gjermanëve për armatosjen e forcave të Ballit Kombëtar kundër komunistëve.







Kasmi: Është një dokument i datës 15.2.1943. Është një komunikim ushtarak midis dy gjeneralëve dhe i lutet për armatosjen e Ballit Kombëtar. Thotë; masat e marra nga qeveria për të luftuar komunistët nuk po ecin si duhet. I vetmi divizion që lufton komunistët është Balli Kombëtar. Kjo parti politike me grupim ushtarak me 7 mijë vetë, 4 mijë të armatosur. Bandat nacionale siç quhej Balli Kombëtar nën komandën e Mid’hat Frashërit, më kanë drejtuar lutjen për armatim për dy batalione. Dokumenti thotë se drejtues të Ballit më kanë siguruar që do të luftojmë si trupë për të larguar komunistët./Panorama.com.al/