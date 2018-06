Histori e tmerrshme +18/ Si bëra seks me mamin dhe shoqen e saj

Është e sikletshme të tregosh përjetime, që ndonjëherë duken si të pamundura të kryen apo deri aty sa mund të jenë dhe të paimagjinueshme. Jeta ime ka qënë plot episode lidhur me marrëdhëniet seksuale por, historia, që do të më rëndojë dhe ndoshta do të jetë e paharrueshme është kur unë për një kohë të gjatë bëja seks me mamin tim dhe me shoqen e saj të ngushtë.

Ndodhi…







Ndodhi një mëkat.

Ishte një mbasdite me shi dhe unë qëndroja në shtëpi dhe merresha me një punë në internet. Mamaja kishte kohë që merrej me aktivitet sportiv dhe format e saj kishin filluar të përsoseshin, sidomos vithet. Të them të drejtën nuk e dija, që mund të mendoja se ajo që më bëri kokën do të ishte një nga pjeshkat, lëngun e të cilës do ta shijoja për një kohë të gjatë. Ajo rrinte me shoqen e saj nga salloni dhe qeshnin. Ndihej e qeshura e tyre moskokçarëse dhe biseda e tyre për një fustan. Të ardhurat e familjes tonë kanë qënë gjithmonë të larta dhe unë nuk e kam ndjerë nevojën materiale. Im at zotëronte një sipërmarrje nga më prestigjozet në vend. Kisha vënë re që shoqja e mamasë, kishte disa kohë që më komplimentonte, më vinte afër, në dukje dhe provokonte por unë nuk i vija rëndësi duke menduar se tipi i saj ka natyrën e një të përkëdhelure, por e vërteta ishte se ajo donte të më kishte njëherë luan në shtratin e saj, ndoshta edhe tigër…

Befas ndjeva një ecje në korridor dhe pashë mamin tim, tek dera që buzqeshi dhe më pyeti “Hë zemra ime u lodhe”, “Jo”, u përgjigja indiferent. “Mirë, po do të rrish pak me teta E… sa të bëj unë një dush, nuk është mirë që ta lë vetëm dhe pastaj do të na shoqërosh të shkojmë në një qëndër tregtare, si thua je i lirë?!”, tha ajo.” Jo, jo shkojmë se dhe unë dua të shoh ndonjë gjë të bukur” iu përgjigja. “Mirë shpirt, veç shko pak tek teta E..” tha ajo sërish duke më shkelur syrin në shenjë shoqërore si shpesh herë e bën dhe iku të lahej. Pa u zgjatur shumë shkova tek salloni dhe teta E…, po rrinte duke parë një revistë midis revistave të tjera që i kishte nxjerrë mami im, kjo e fundit është shumë e fiskuar pas modës. Teta E… për moshën që kishte dhe si nënë e tre fëmijëve, kishte një trup që i ngjante Marina Vjollcës. Me një gjoks të fryrë, formë vithesh si një zemër dhe një portret shumë rinor. Dukej që kryente seks rregullisht, edhe pse kishte kohë që ishte e divorcuar. Atë ditë kishtë veshur një kostum sportiv. Gratë si ajo të veshura me një kostum të zgjonin brenda erosit tënd dëshirën për ta kafshuar gjatë aktit. Dukej shumë tunduese. Nuk e kisha parë asnjëherë në atë formë. Qëndrimi i saj këmbë mbi këmbë më eksitoi që në flirt.

Mu drejtua si zakonisht “Hë bukurosh ç’kemi” dhe më pyeti direkt nëse kisha zënë ndonjë të dashur. Sa më pa u duk sikur me padurim kishte pritur të bisedonte me mua. Edhe që mos të zgjatem, biseduam pak. Edhe mua më kapën disa minuta batutash dhe ajo u shkri. Kur qeshte gjoksi i tundej dhe si duket e vuri re që po e shihja ndryshe dhe normalisht po i vinte mirë. E la revistën në tavolinë dhe erdhi u ul në divanin ku isha unë. Uli tonin e zërit dhe tjetërsoi bisedën me një zë më provokues. “Ça femre” , i thashë vetes, po më heq mendjen. Penisi im në strehën e mbathjeve kishte lëvizur disa herë derisa arriti aty dhe u forcua plotësisht. Zbërtheu pak bluzën sikur ndjeu pak nxehtë dhe u duk gjoksi i dalë nga sutjenat. Pa folur fare më vuri dorën mbi gju dhe si e dehur më puthi në faqe dhe më pa në sy. Pa rezistencë të gjatë dhe i paduruar i vura dorën në gjoks dhe brenda minutit e zhvesha. E çuditshme se si shkoi ashtu, po e harrova se ishte mami në shtëpi për një çast. Ishte zjarr si femër edhe pse në dukje kishte një fytyrë të ftohtë dhe të palexueshme. Më kapi penisin dhe ma shtrëngoi fort dhe pastaj po më lëpinte nga qafa. Edhe për të ma bërë qejfin plotësisht, u shkëput për një cast, më kapi kokën dhe ma vuri mbi gjoksin e saj lakuriq. Ça gjoksi! “Jeta e fundit”-si thoshte nje shoku im. Pas disa sekondave më hoqi kokën nga gjoksi saj dhe rëshkiti për të bërë seks oral. Pa e kuptuar fare me sy të mbyllur, tek i hap, i përhumbur në përjetim shikoja që u afrohej mami im. Shoqja ndaloi dhe qeshi ndërsa unë mblodha veten dhe u vesha, kur e befasishmja ndodh aty. Kot nuk na thoshin atëhërë kur ishim të vegjël,”Lëri fjalët me femrat hiq brekët dhe ta shikoj të ngritur”. Si një konfirmim i heshtur ajo më tha të qetësohesha dhe më kapi penisin. Më kapi penisin nëna ime dhe u zhvesh përpara meje. Rezistenca ime s’kishte fare fuqi. Dy super gra poshtë meje bënin seks oral me penisin tim, njëra ndër to ishte nëna ime. Edhe më pas çdo gjë nënkuptohet dhe historia vazhdoi për një kohë të gjatë.

Të them që ndjej pendim,mos u habisnin edhe aq, por nuk ndjej. Thjesht e rrëfej për faktin se Frojdi mund të ketë pasur të drejtë, që femra e ëndrrave të tua seksuale mbetet gjithmonë nëna jote…