Hiqet dogana për pajisjet elektronike

Për ata që merren me Teknologjinë e Informacionit ky mund të jetë një lajm fantastik!

Një vendim i ri nga Ministria e Financave i liron nga dogana pajisjet për këtë kategori.





Në këtë mënyrë ato tashmë kushtojnë më pak.

Kreu i MF-së thotë se po synohet stimulimi i të rinjve, transmeton Klan Kosova.

Përkrahja për bizneset vendosre sipas Ministrisë së Financave tani do të vazhdojë me atë që u quajt reforma më e madhe ligjore dhe kompanitë nuk do të kenë nevojë të paguajnë as TVSH-në pa e shitur mallin.