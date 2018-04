“Hë bosi, tani, para plot dhe femra plot!”, zbardhet përgjimi që fundosi fierakët

Renaldo Latifi dhe Xhuljan Muça do të mbesin në burg deri në përfundim të hetimeve për vjedhjen e shumës prej 10 milionë lekësh dhe të një makinë “Mercedes Benz”.

Ngjarja ka ndodhur më 29 maj të vitit të kaluar, por vetëm pak ditë më parë është zbardhur nga Policia, gjë e cila çoi dhe në arrestimin e dy të rinjve, 22 dhe 24 vjeç, raporton Panorama.





Gjatë seancës për rivlerësimin e masës së sigurisë, prokurori i çështjes, Dirjan Tafili, ka paraqitur prova të reja që implikojnë dy të rinjtë në vjedhjen e makinës së Xhemal Kalemaj, në bagazhin e së cilës ndodhej dhe shuma prej 10 milionë lekë të reja. Pas shqyrtimit të provave të siguruara gjatë hetimit njëvjeçar, që implikojnë dy të rinjtë në vjedhjen 100 milionëshe, gjyqtarja e çështjes, Matilda Shalla, ka vendosur që të lërë në fuqi masën e sigurisë të caktuar më 11 mars, “Arrest me burg” pa afat për veprën penale “Vjedhje me pasoja të rëndë, kryer në bashkëpunim”.

Sipas të dhënave të paraqitura nga organi i Akuzës, ka qenë një dëshmitar okular dhe pamjet e kamerave të sigurisë, që çuan në zbulimin e dy të rinjve si autorë të vjedhjes së parave.

Më pas, nga mbajtja në përgjim është zbuluar se Latifi komunikonte me kode në bisedat e tij telefonike me Xhuljan Muçën, i cilin punonte si kamerier në lokalin e tij. Po ashtu, me anë të përgjimeve ambientale dhe telefonike është arritur të sigurohen prova se dy të ndaluarit kanë kryer vjedhjen e “Benz”-it dhe 10 milionë lekëve të reja të Xhemal Kalemajt.

Dy javë pas grabitjes, dy të rinjtë kanë biseduar me kode në mesazhet telefonike. Më pas, duke parë që askush nuk i ka ngacmuar dhe në media nuk bëri zhurmë kjo vjedhje, ata janë çliruar, duke menduar se kanë humbur gjurmët.

Në një nga komunikimet e tyre, dy javë pas grabitjes, Renaldo Latifi i ka shkruar Xhuljan Muçës: “Hë bosi, tani, para plot dhe femra plot. Paskemi lindur me këmishë!”

Ndërsa 24-vjeçari ia kthen: “Punuam për këtë ditë!”.