“Hapja e negociatave e ndëshkon kryeministrin Rama”: Iljazaj replikon me Lubonjën

Ka një debat që është ndezur pas rekomandimit të Komisionit Europian për hapjen e negociatave me Shqipërinë.

Disa thonë se hapja e negociatave do ishte në favor të kryeministrit Edi Rama, të tjerë thonë se monitorimi do jetë më i fortë, çka do e ndëshkojë qeverisjen e Ramës.







Edhe opozita e ka përsëritur disa herë variantin e fundit.

Por analisti Fatos Lubonja mendon se hapja e negociatave e ndihmon Edi Ramën.

Kurse drejtori i gazetës Mapo, Ervis Iljazaj në një editorial të ditës thotë se hapja e negociatave e ndëshkon Ramën.

“Në radhë të parë, hapja e negociatave ose jo, nuk ndikon aspak në ndryshimin e politikës në Shqipëri. Ai vendim ka impakt deri në një farë pike, por nuk ndikon në largimin e Kryeministrit ose jo. Nëse një Kryeministër qëndron në pushtet ose jo, varet gjithmonë nga vota popullore. Edi Rama, nuk ka mbushur as edhe një vit nga zgjedhjet e fundit ku është votuar për të qeverisur. Po qeveris keq apo mirë, ky është një diskutim tjetër. Në këtë kuptim, kjo çështje do të rishqyrtohet nga elektorati shqiptar në zgjedhjet e ardhshme.

Aq më tepër që, suksesi i një qeverie nuk varet aspak nga ky vendim. Politika ka komplet një logjikë tjetër. Nëse do të ishte kështu, atëherë, Sali Berisha do të fitonte mandatin e tretë, pasi u liberalizuan vizat me Shqipërinë.

Në radhë të dytë, vendimi negativ për hapjen e negociatave, është një vendim i cili do të jetë një katastrofë për shqetësimin që Lubonja ngre, atë të një kryeministri të gjithëpushtetshëm. E vetmja mënyrë për të kufizuar pushtetin e kryeministrit është hapja e negociatave. Në të kundërt, nëse Shqipëria do të ngelet e izoluar nga procesi i integrimit, mund të imagjinohet fare kollaj, dhe faktet e kanë treguar, që gjithmonë e më shumë pushteti politik do të përqendrohej në dorën e Kryeministrit,” shkruan Iljazaj.

Lexoni më poshtë tekstin e plotë: