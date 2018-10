Kemi rënë në hall me yjet e mediave sociale. Vërtet janë të bukura, por do ishte mirë që edhe të mësonin pak më shumë.

Një yll Instagrami në Turqi u bë objekt humori në rrjet.







Ajo publikoi tatuazhin e saj të gjatë.

Fotoja dukej mjaft mirë, por tatuazhi linte shumë për të dëshiruar.

Naz Mila dukej se donte të shkruante “Only God can judge my mistakes and truths” (Vetëm Zoti mund të gjykojë gabimet dhe të vërtetat e mia), një shprehje popullore në Turqi.

Në vend të kësaj, përkthimi në anglishte katastrofë. Në tatuazh lexohet: “I can judge a single god with my wrongs and wrongs” (Mund ta gjykoj një zot të vetëm me gabimet dhe gabimet e mia).