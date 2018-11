Gjatë fjalës së tij në takimin me zyrtarë politike të vendeve të rajonit, komisioneri per Zgjerimin i BE, Johanes Hahn tha se Shqipëria ka bërë progres në implementimin e reformës në drejtësi.

Ndërkohë sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, Hahn tha se BE kërkon një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë.







Në takimin me zyrtarë të rajonit, marrin pjesë Hahn, McAllister, Kukan, Fajon, Fleckenstein.