Gulf- Mashtrim me miliona euro, reagon Drejtoria e Tatimeve

Ikja e kompanisë Sun Petroleum (shumicë e pakicë), e cila tregtonte karburant në pikat e Gulf dhe ndërpreu aktivitetin, pasi kishte shitur qindra tollona, ka hapur sërish kutinë e Pandorës në tregun e naftës në Shqipëri.

Në lidhje me këtë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka reaguar nëpërmjet një informacioni përmbledhës në emisioni ‘Opinion’. Në këtë reagim thuhet se detyrimet e papaguara të tatimpaguesit të mësipërm janë të krijuara nga vetëdeklarimet, përveç shumës prej 405,000 lekë të krijuar nga Njoftim Vlerësimi Nr. 11077/2 Prot. Dt 11.12.2017 (penalizime në lidhje me pajisjen fiskale) dhe shuma 20,000 lekë e krijuar nga sistemi (gjobë deklarim të vonuar dhe gjobë paraqitje me vonesë të Pasqyrave Financiare).







Nga ana e DTM-së, në zbatim të Ligjit Nr 9920 Dt 19.05.2008 “ Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, masat per mbledhjen e detyrimeve kane filluar qe ne 24.01.2018 nepermjet bllokimit te llogarive bankare. Gjate periudhes qe ka qene me masa shtrenguese prej shoqerise jane kryer pagesa per detyrimet tatimore , si dhe jane ekzekutuar per llogari te ketyre detyrimeve shumat qe ka pasur gjendje ne llogarite bankare, referuar informacionit qe dergohet nga bankat.