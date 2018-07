Grekët e paraqitën si vetëvrasje, flet miku i Mançellarit: Policët e hodhën nga shkëmbi

Të tjera detaje kanë dalë për 32-vjeçarin shqiptar, Dorjan Mançellari, i cili u gjet i vdekur në shtetin grek disa ditë më parë në zonën Koum Kapi, Villa Koundouros pranë plazhit të Hanias nga disa kalimtarë të rastit

Sipas zarpanews.gr, në dorën e viktimës u gjet një shënim i shkruar me shkrim dore në gjuhën shqipe me përmbajtje erotike, duke e raportuar ngjarjen si një vetëvrasje, por sipas një dëshmia për “Joq”, thuhet se Mançellari është dhunuar nga policët grekë, pasi në trup i janë gjetur shenja dhune.







Një person i afërt me viktimën ka dëshmuar se shqiptari është mbajtur 7 ditë në paraburgim në komisariatin e Grevenas, për shkak se kishte të papaguar një gjobë prej 120 eurosh, në momentin kur po kalonte doganën.

Ai kishte mbajtur kontakte të vazhdueshme me familjarët, por në ditën e 8-të humbi çdo lidhje me ta. Një ditë para se 32-vjeçari të lirohej, kishte lajmëruar prindërit se do të nisej tek një mik i tij, i cili e priste në Larisa. Pas kësaj dite, familja e të ndjerit nuk pati më kontakte me të.

Disa ditë më pas, trupi i shqiptarit u gjet i hedhur nga një shkëmb në plazh. Sipas mjekut ligjor i cili ka kryer autopsinë, vdekja ka ardhur si pasojë e plagëve të rënda në kokë të shkaktuara nga rënia nga lartësia e shkëmbit.

Por i afërmi i të ndjerit thotë se arsyeja e vdekjes ka qenë dhuna e ushtruar nga ana e policisë greke në paraburgim dhe më pas gjithçka është inskenuar duke e hedhur trupin e tij të pajetë nga maja e shkëmbit.

Viktima ishte besimtar i fesë Islame dhe si praktikues i rregullt i saj, i afërmi i tij deklaron se vetëvrasja është akt i përjashtueshëm si motiv për vdekjen e tij. I njëjti burim konfirmon se viktima ka 50 fraktura në trup dhe se ekspertiza greke ka ekzaminuar trupin dhe dyshohet se i ka marrë organet jetësore dhe ka mbuluar provat.

Rrëfimi i mikut të viktimës:

Dorjan Mancellari, eshte shok i imi. Per shkak se kishte nje gjobe 120 euro te pa paguar e kane mbajtur ne burg per 7 dite kur kaloi doganen. Ne diten e 8 humbi kontaktet me familjen. Arsyeja e vrasjes eshte rrahja nga policia greke dhe ka 50 fraktura ne trup sipas ekspertizes ne Tirane.

Ne mediat greke eshte aluduar se ka kryer vetvrasje, nderkohe qe personi ne fjale i perkiste besimit islam dhe ishte praktikues i saj.

Para dites te fundit qe do dilte lajmeroi prinderit se neser do dal dhe do shkonte tek miku qe e priste. Ne kte dite familja nuk mori me kontakt. Mbas disa ditesh u gjet trupi i vdekur i hedhur diku, me pretendim se ka kryer vetvrasje, nderkohe qe ka shenja dhune ne trup. Per pjesen e akuzes po merret avokati kopetent.

U nis drejt Larises, e priste nje shok qe personalisht nuk e njoh. Trupi u gjend prap nje plazhi, me ide se eshte hedhur nga shkembi. Trupi mberriti sot ne Tirane dhe ekspertiza do e kryej neser se u lajmerua qe ne driten e diellit duket me mire lloji i goditjes.

Per momentin prindërit jane shume te prekur dhe si cdo prind po e perjetojne shume dhimbshem. Neser del ekspertiza dhe jane vazhdimisht ne kontakt me familjen, se trupi eshte hapur nga organet qe ne Greqi dhe dyshohet per marrje te organeve dhe mbulim te provave. Trupi eshte gjendur ne plazh nga disa kalimtare te rastit, ndersa dhunimi eshte bere ne paraburgim.

Problemi qendron se policia qe e ka marr trupin, mjeku ligjor perkates bie ndesh me policen e burgut, per shkak se ne formular ka deklaruar se ka shenja dhune dhe si pasoje vdekje. Sa per qytetin ku ishte komisariati ishte ne Grevena.

Duke parashtruar te gjitha mundesite e vdekjes, kjo duket me e besueshmja. Shenjat e dhunes ne trup, shenjat e hekurit te pistoletes ne trup, trupi i gjetur poshte nje shkembi ben te kuptohet qe aty ka qene nje plan i thurur nga pala greke, kushdo qofte. Pervec policise nuk ka se kush mund ta kete goditur dhe ta vrase ne kete menyre.

Ju lutem publikojeni si lajm se ndoshta ndergjegjesohen te rinjte dhe ndoshta ky lajm i hidhur per ne behet shkak qe ata te ardhmen ta shohin ne tjeter vend. Zoti e meshirofte. Zoti ju ruajte!” / Marrë nga “Joq”