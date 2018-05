Gratë që hanë më shumë pasta priren të kalojnë më shpejt në menopauzë

Shkak apo lidhje?

Një studim i më shumë se 900 grave në Britani ka zbuluar se të hash më shumë pasta të bardha dhe oriz lidhet me menopauzën e hershme, ndërsa një dietë e pasur me yndyrë peshku është i lidhur me menopauzën e vonë. Megjithatë, nuk është e mundur të thuhet nëse këto dieta ndikojnë drejtpërdrejt tek menopauza, apo thjesht pasqyrojnë ndonjë faktor tjetër të fshehu.







Janet Cade, në Universitetin e Leeds, Britani dhe kolegët e saj analizuan të dhënat e 900 grave që përjetuan menopauzë mes moshës 40 dhe 65. Ata zbuluan se mosha mesatare e menopauzës ishte 51, por disa ushqime të caktuara ishin të lidhura me kohën kur kishte nisur menopauza.

Gratë që kishin ngrënë një racion shtesë ditor të pastës të bardhë të përpunuar apo orizit prireshin të shkonin në menopauzë afro një vit e gjysmë më herët se mosha mesatare, ndërsa një racion ditor me yndyrë peshku ishte e lidhur me tejkalimin e moshës së menopauzës me tre vite.

Dieta e pasur me legume të freskëta, si bizele dhe fasule – ishin të lidhrua me gratë që shkonin në menopauzë rreth një vit më vonë. Dozat e larta me vitaminë B6 dhe zink ishin gjithashtu të lidhura me menopauzën e vonë.

Ndërlikimet e shëndetit

“Mosha në të cilën nis menopauza ka ndërlikime serioze për shëndetin tek disa gra”, thotë Cade. Gratë që shkojnë në menopauza më herët kanë një rrezik të rritur të osteoporozës dhe sëmundjeve të zemrës, ndërsa ato që shkojnë më vonë mund të kenë më shumë gjasa të zhvillojnë kancer të gjirit, të mitrës dhe vezoreve.

Cade dhe kolegët e saj sugjerojnë se anti-oksidantët e gjetura te legumet mund të ndihmojnë në mbajtjen më gjatë të ciklit menstruale dhe se acidet yndyrore Omega 3- të cilat gjenden dendur tek vaji i peshkut –mund ta forcojnë këtë. Është e mundur që karbohidratet e përpunuara rrisin rrezikun e rezistencës së insulinës, që mund të ndërhyjë te hormonet e seksit.

Metabolizmi i trupit luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e ovulacionit dhe periodave”, thotë Channa Jayasena, nga Imperial College në Londër. Por ai paralajmëron kundër nxjerrjes së një recete dietike për vonimin e menopauzës nga ky studim. “Fatkeqësisht, një kufizim i madh i këtyre studimeve vëzhguese është paaftësia e tyre për të faktuar se sjellja ushqimore shkakton vërtet një menopauzë të hershme. Derisa të kemi atë lloj prove, nuk shoh arsye që njerëzit të ndryshojnë dietën e tyre”.