Goditën makinën e policisë, arrestohet pronari i ‘Range-it’. Çfarë iu gjet me vete

Kelmend Xhaferri është arrestuar nga ana e policisë së Elbasanit nën akuzën “armëmbajtje pa leje”. Arrestimi i tij u bë mbrëmë në lagjen “5 Maji”.

Arma që mbante i arrestuari ishte si ato që përdor policia.







Xhaferri rezulton me precedent penalë.

36-vjeçari është një nga personat që u arrestua më 18 shtator të vitit të kaluar pas incidentit të rëndë me policinë te Tregu Agro-Ushqimor në lagjen “Dyli Haxhire” ku u godit nga një automjet i blinduar makina e Gjergji Oshafit, zv.Drejtorit të Policisë së Elbasanit.

Ai ishte personi që drejtonte makinën luksoze Ranger Rover me targa AA 040 OJ me vlerë 100.000 Euro, bllokimi i së cilës u bë shkas për përplasjen me policinë.

Po ashtu rreth 7 muaj më parë gjatë kontrollit të banesës, të ushtruar nga efektivat e policisë grupi hetimor ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale: Një pushkë sportive pa leje.

Ai akuzohet për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”.