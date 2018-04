Gjysmëfinalet e Europa League, Atletiko i ngrin buzëqeshjen Arsenalit, fiton Marseille

Kanë përfunduar ndeshjet e para gjysmëfinale të vlefshme për Europa League. Arsenali nuk ka shkuar më shumë se një barazim 1-1 në shtëpi përballë Atletiko Madridit. Edhe pse miqtë luajtën për shumë minuta me një lojtar më pak, vendasit e drejtuar nga Venger nuk arritën që të fitonin.

Arsenali kaloi i pari në avantazh me Alexandre Lacazette, por 8 minuta nga fundi Antoine Griezmann barazoi. Ndeshja e kthimit luhet në Spanjë dhe Arsenali do të ketë shumë të vështirë për të kaluar në finale. Në ndeshjen tjetër Marseille mposhti 2-0 Salzburg, megjithatë miqtë fjalën e fundit do ta thonë javën tjetër.